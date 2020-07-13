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Um ano depois

Pescador que ficou 11 dias perdido em alto-mar no ES tem dificuldades para sobreviver

O pescador Célio Oliveira, de Conceição da Barra, Norte do Estado, está desempregado e não consegue mais pescar após passar 11 dias em alto-mar. Ele toma remédios controlados e faz acompanhamento psiquiátrico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 14:29

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 14:29

Um ano depois, pescador que passou 11 dias no mar enfrenta dificuldades para sobreviver
O pescador Célio Oliveira, que passou 11 dias no mar, atualmente enfrenta dificuldades para sobreviver Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um ano após passar por um dos momentos mais difíceis de sua vida  quando ficou com outros dois pescadores por 11 dias em alto-mar em Conceição da Barra, no Norte do Estado  Célio Oliveira dos Santos enfrenta dificuldades para sobreviver. Sem conseguir pescar novamente, ele hoje vive apenas com o auxílio emergencial criado pelo governo federal para ajudar os brasileiros durante a pandemia de Covid-19.

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Os traumas depois do episódio no mar ainda permanecem. Segundo o pescador, é preciso tomar remédios para dormir e realizar acompanhamento psiquiátrico para superar o ocorrido.
Eu ia (para o mar), mas ficava meio delirando, ainda sentindo efeito igual ao que sinto até hoje. Tomo esses remédios controlados. Foi um impacto muito grande. Fui o que mais foi atingido, porque tive infecção no sangue e até hoje tomo remédio, relata Célio.

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DIFICULDADES

Sem poder pescar novamente, as redes e o motor do bote agora ficam guardados dentro da casa onde Célio mora com a esposa Cíntia Ponciano Oliveira, que também está desempregada. Diante das dificuldades financeiras, os três filhos do casal foram morar com os avós em Governador Valadares para diminuir as despesas.
Mandei porque a renda caiu muito, caiu muito porque até então que estávamos conseguindo encontrar peixe estava bom, mas agora não tenho como pescar e caiu muito a renda, aí fica difícil, relata.
O pescador, que mora em Conceição da Barra, conta ainda que diante da dificuldade para pescar, ele passou a trabalhar na colheita de aroeira. Toda semana ele seguia para Nativo, no interior de São Mateus, para realizar os trabalhos. No entanto, a moto utilizada por ele para fazer o deslocamento pegou fogo.
Na pandemia é muito difícil de ir, então o único veículo que dava para ir era com a moto, porque não tinha ônibus. Como eu ia para lá, eu ia com a moto, tirava aroeira e voltava para casa, relembra.
Um ano depois, pescador que passou 11 dias no mar enfrenta dificuldades para sobreviver
A família utiliza um fogão a lenha improvisado para preparar as refeições Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Sem o emprego temporário, a família ficou sem renda e recebendo apenas o auxílio emergencial do governo federal. Para cozinhar, eles só contam mesmo com o fogão a lenha que foi improvisado, já que há dois meses eles não conseguem comprar o gás e os alimentos só chegam com a ajuda de amigos.
Estou encarando com a firmeza em Deus, porque só Ele para ajudar a gente nesse período difícil, comenta Cíntia.
O barco do pescador continua no rio, onde o Célio vai todos os dias retirar a água para evitar que afunde. No local, também estava o pescador, Alex Sandro Silva Souza, que estava no barco que ficou em alto-mar com o Célio. Para ele, a vida também está difícil.
Estamos sobrevivendo desse auxílio de R$ 600 que o governo está dando. O restante a gente se vira, procura uma reciclagem, damos um jeito para sobreviver, mas está difícil, ressalta.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Em nota enviada à TV Gazeta Norte, a Secretaria de Assistência Social de Conceição da Barra informou que está acompanhando a situação do Célio e que já disponibilizou e vai levar mais cestas básicas para a família. A secretaria disse ainda que está auxiliando o pescador para encontrar um emprego.

RELEMBRE O CASO

Celio Oliveira e outros dois pescadores ficaram desaparecidos por 11 dias. Eles haviam se programado para ficar em alto-mar por quatro dias e levaram mantimentos contados para o período.

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Pescadores do ES que estavam desaparecidos são encontrados na Bahia

Familiares dos pescadores se mobilizaram para encontrá-los. Segundo os moradores da vila, os três faziam o mesmo trajeto rotineiramente e nunca tinham desaparecido dessa forma. Após alguns dias de buscas, os pescadores de Conceição da Barra foram encontrados no mar de Costa Dourada, no município de Mucuri, região Sul da Bahia.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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