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Família desesperada

Pescadores estão há 11 dias desaparecidos no mar de Conceição da Barra

Pescadores tinham se programado para ficar 4 dias em alto mar
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

07 jul 2019 às 18:33

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 18:33

Celio Oliveira dos Santos, Gelson Éfeso da Silva e Alexsandro Silva Crédito: Montagem Gazeta Online
Três pescadores de Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, estão desaparecidos há 11 dias. Celio Oliveira dos Santos, Gelson e Alexsandro Silva haviam se programado para ficar em alto mar por quatro dias e levaram mantimentos contados para o período. No entanto, a família e moradores da região não conseguem nenhum tipo de contato com os homens.
Segundo Marinalva Conceição de Oliveira, de 50 anos, a família está desesperada e a esposa e os filhos dos desaparecidos não sabem mais o que fazer. Ela, que mora na vila de pescadores da cidade, destaca que os três faziam o mesmo trajeto rotineiramente e que eles nunca desapareceram assim antes.
"Eles estavam pescando a cerca de 37 milhas da costa até onde sabemos. É o trabalho deles, eles sempre faziam isso e nada parecido aconteceu antes", conta. De acordo com a moradora, um boletim de ocorrência (BO) foi registrado, mas até agora nenhuma notícia nova chegou aos familiares: "Dizem que não podem fazer buscas por conta dos fortes ventos, mas falam que estão trabalhando para encontrá-los".
Para Marinalva, o que mais preocupa é o fato de a embarcação ser pequena e não ter estrutura para dar suporte aos pescadores por mais de cinco dias. "Acho que o barco deve ter uns oito metros, não dá para eles ficarem muito tempo no mar. Por isso as viagens são curtas. Eles levaram mantimentos contados e gelo, também, para eles e para estocar os pescados", explica.
Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Civil (PC) diz que não consegue localizar boletins de ocorrência de plantões anteriores nos fins de semana e feriados. Por isso, não teve acesso ao registro do caso. Já a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) alerta que a Capitania dos Portos deve ser buscada, já que é a "responsável por realização de buscas de embarcações em mar aberto", como diz trecho da nota enviada pela pasta à reportagem.
De acordo com a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) recebeu informação, neste domingo (7), do desaparecimento da embarcação Rechelli. "O Serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado dando início a uma operação que conta com o emprego de uma equipe e uma embarcação da CPES, um Navio Patrulha e uma aeronave. O fato está sendo divulgado junto às colônias de pesca e também sendo disseminado pela Vitória Rádio (canal 16), a fim de alertar todos os navegantes que estejam na região”, completa a nota. 

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