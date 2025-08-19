Cenas da cidade

Passarinho pousa em copo e bebe cerveja em bar de Vitória, no ES

Cena aconteceu enquanto dois primos se divertiam em um estabelecimento de Maria Ortiz; veja vídeo

Danilo Muniz Estagiário / [email protected]

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17:43

Uma cena chamou atenção e provocou risadas entre dois primos que tomavam cerveja em um bar de Vitória, Capital do Espírito Santo: um passarinho simplesmente pousou no copo e 'degustou' a bebida. E para quem duvidasse do fato, a cena foi gravada. Veja vídeo:

Quem filmou foi Márcio Ferreira Chagas, 46 anos — e quem aparece no vídeo é o primo dele, Marcelo Soares. O técnico em refrigeração conta que todos no local ficaram surpresos com o que viram, e ele decidiu compartilhar o registro pelo WhatsApp de A Gazeta.

"Foi numa tarde de sábado, lá em Maria Ortiz, o dia exato não lembro. Estávamos no bar que costumamos ir. Quando meu primo foi colocar a cerveja no copo, o passarinho veio do nada e começou a beber", finalizou.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta