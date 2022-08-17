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Em construção

Parte de galpão desaba e mata trabalhador em Atílio Vivácqua

Telhas e peças de sustentação foram abaixo e atingiram um homem, que não resistiu aos ferimentos; pelo menos outras 5 pessoas ficaram feridas no acidente
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 ago 2022 às 17:54

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 17:54

Homem morre após se envolver em acidente de trabalho em empresa de Atílio Vivácqua
Parte da estrutura do galpão em obras caiu na área de uma empresa de rochas ornamentais e matou uma pessoa, em Atílio Vivácqua Crédito: Redes sociais
Um homem morreu em um acidente de trabalho dentro de uma empresa de mármore na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (17). A vítima foi identificada como Vanderson José Cicilioti, de 51 anos.
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de desabamento. Para a equipe, os solicitantes informaram que o galpão de uma empresa havia desabado. Telhas e parte da estrutura de sustentação do empreendimento caíram sobre os trabalhadores.
No local, os Bombeiros constataram que ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestavam atendimento às vítimas. Diante dessa informação, a guarnição iniciou a verificação do local para checar se mais trabalhadores poderiam estar no local do acidente.
A área do desabamento foi isolada e a Polícia Civil foi acionada, “visto que foi informado à guarnição que uma das vítimas, que se tratava de um homem, foi a óbito no local”, segundo o retorno da assessoria da corporação.
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a equipe do Samu e dos Bombeiros no local do acidente. Além disso, é possível observar o galpão em construção dentro da área de uma empresa de mármore e granito. Veja a seguir:

OUTRAS VÍTIMAS

O Corpo de Bombeiros também divulgou que duas vítimas foram levadas até unidades médicas por colaboradores da empresa, e outras duas vítimas foram transportadas pelo Samu. “O corpo do homem foi deixado aos cuidados da Polícia Civil”, emitiu, em nota.
Para o repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, testemunhas explicaram que quatro funcionários estavam em cima da estrutura e outro funcionário estava embaixo das vigas de concreto. A área onde aconteceu o acidente foi isolada. 
O Samu informou que duas vítimas foram atendidas, uma de 29 anos e outra de 46 anos. Ambas do sexo masculino. E foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Em Atílio Vivácqua, três pessoas deram entrada no Hospital Municipal Drª Andrea Canzian Lopes. Dois homens, um de 22 anos e outro de 48, ainda estão no local em observação. Eles não tiveram traumas graves, somente ferimentos leves e devem receber alta logo. O outro homem, de 27 anos, teve ferimentos graves e foi transferido para Santa Casa, em Cachoeiro.
Nesta quinta-feira, a unidade de Atílio Vivácqua informou que dois pacientes receberam alta médica ainda na quarta-feira. Já em Cachoeiro, a Santa Casa informou que o paciente segue internado. 
A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira (18), que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Atilio Vivacqua e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Já a Polícia Militar só disse que prestou apoio a ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros.
A empresa de rochas ornamentais Margramar,  afirmou que "houve um incidente no canteiro de obras que vitimou uma pessoa de serviço terceirizado". A empresa não deu mais detalhes sobre o acidente.
Segundo o Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil (Sintraconst) da região Sul do Estado, a empresa não permitiu a entrada no local do acidente. Sendo assim, o conselho disse que vai retornar nesta quinta-feira (18) para realizar vistoria. Além disso, foi dado um prazo de 48h para que seja apresentada a documentação da empresa terceirizada que fazia o serviço.

EMPRESA LAMENTA

A empresa MM2, responsável por contratar o funcionário que faleceu se pronunciou sobre o ocorrido. Segundo ela, a empresa Margramar contratou duas empresas terceirizadas para realizar a obra, uma responsável pela construção do galpão e outra para fazer o piso, no caso, a MM2. Além disso, disse que está prestando auxílio à família da vítima. Veja o comunicado na íntegra:
A empresa MM2 SERVIÇOS DE REFORMAS E ACABAMENTOS LTDA. vem a público, com grande tristeza, manifestar pesar pelo falecimento do colaborador Vanderson José Ciciliotti, vítima de acidente ocorrido aos 17/08/2022 no Município de Atílio Vivácqua.
Diante das notícias imprecisas e desinformação verificadas em redes sociais, a empresa MM2 vem a público esclarecer que não atua no ramo de comercialização, construção e/ou montagem de galpões; a atividade da empresa MM2 é voltada para o ramo de reformas, terraplanagens, serviços de pintura, aplicação de revestimentos e afins, não relacionadas à comercialização, construção e/ou montagem de galpões.
Esclarece que todos foram lamentavelmente surpreendidos com a queda da cobertura do galpão, cuja obra era executada sob a responsabilidade de outra empresa que atua no ramo de construção e comercialização de galpões.
Esclarece, por fim, que vem prestando toda solidariedade e apoio aos familiares.
A empresa responsável pela construção do galpão foi procurada pela reportagem, porém, não deu retorno. 

Atualização

18/08/2022 - 12:18
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que duas pessoas que ficaram feridas tiveram alta e a Polícia Civil enviou nota sobre a investigação do caso. O texto foi atualizado.

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