Parte de galpão desaba e mata trabalhador em Atílio Vivácqua

Parte da estrutura do galpão em obras caiu na área de uma empresa de rochas ornamentais e matou uma pessoa, em Atílio Vivácqua Crédito: Redes sociais

Um homem morreu em um acidente de trabalho dentro de uma empresa de mármore na zona rural de Atílio Vivácqua , no Sul do Estado , na manhã desta quarta-feira (17). A vítima foi identificada como Vanderson José Cicilioti, de 51 anos.

Bombeiros Corpo de foi acionado para atender a ocorrência de desabamento. Para a equipe, os solicitantes informaram que o galpão de uma empresa havia desabado. Telhas e parte da estrutura de sustentação do empreendimento caíram sobre os trabalhadores.

A área do desabamento foi isolada e a Polícia Civil foi acionada, “visto que foi informado à guarnição que uma das vítimas, que se tratava de um homem, foi a óbito no local”, segundo o retorno da assessoria da corporação.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a equipe do Samu e dos Bombeiros no local do acidente. Além disso, é possível observar o galpão em construção dentro da área de uma empresa de mármore e granito. Veja a seguir:

OUTRAS VÍTIMAS

Bombeiros Corpo de também divulgou que duas vítimas foram levadas até unidades médicas por colaboradores da empresa, e outras duas vítimas foram transportadas pelo Samu. “O corpo do homem foi deixado aos cuidados da Polícia Civil”, emitiu, em nota.

Para o repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, testemunhas explicaram que quatro funcionários estavam em cima da estrutura e outro funcionário estava embaixo das vigas de concreto. A área onde aconteceu o acidente foi isolada.

O Samu informou que duas vítimas foram atendidas, uma de 29 anos e outra de 46 anos. Ambas do sexo masculino. E foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Em Atílio Vivácqua, três pessoas deram entrada no Hospital Municipal Drª Andrea Canzian Lopes. Dois homens, um de 22 anos e outro de 48, ainda estão no local em observação. Eles não tiveram traumas graves, somente ferimentos leves e devem receber alta logo. O outro homem, de 27 anos, teve ferimentos graves e foi transferido para Santa Casa, em Cachoeiro.

Nesta quinta-feira, a unidade de Atílio Vivácqua informou que dois pacientes receberam alta médica ainda na quarta-feira. Já em Cachoeiro, a Santa Casa informou que o paciente segue internado.

A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira (18), que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Atilio Vivacqua e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Já a Polícia Militar só disse que prestou apoio a ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros

A empresa de rochas ornamentais Margramar, afirmou que "houve um incidente no canteiro de obras que vitimou uma pessoa de serviço terceirizado". A empresa não deu mais detalhes sobre o acidente.

Segundo o Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil (Sintraconst) da região Sul do Estado, a empresa não permitiu a entrada no local do acidente. Sendo assim, o conselho disse que vai retornar nesta quinta-feira (18) para realizar vistoria. Além disso, foi dado um prazo de 48h para que seja apresentada a documentação da empresa terceirizada que fazia o serviço.

EMPRESA LAMENTA

A empresa MM2, responsável por contratar o funcionário que faleceu se pronunciou sobre o ocorrido. Segundo ela, a empresa Margramar contratou duas empresas terceirizadas para realizar a obra, uma responsável pela construção do galpão e outra para fazer o piso, no caso, a MM2. Além disso, disse que está prestando auxílio à família da vítima. Veja o comunicado na íntegra:

A empresa MM2 SERVIÇOS DE REFORMAS E ACABAMENTOS LTDA. vem a público, com grande tristeza, manifestar pesar pelo falecimento do colaborador Vanderson José Ciciliotti, vítima de acidente ocorrido aos 17/08/2022 no Município de Atílio Vivácqua.

Diante das notícias imprecisas e desinformação verificadas em redes sociais, a empresa MM2 vem a público esclarecer que não atua no ramo de comercialização, construção e/ou montagem de galpões; a atividade da empresa MM2 é voltada para o ramo de reformas, terraplanagens, serviços de pintura, aplicação de revestimentos e afins, não relacionadas à comercialização, construção e/ou montagem de galpões.

Esclarece que todos foram lamentavelmente surpreendidos com a queda da cobertura do galpão, cuja obra era executada sob a responsabilidade de outra empresa que atua no ramo de construção e comercialização de galpões.

Esclarece, por fim, que vem prestando toda solidariedade e apoio aos familiares.

A empresa responsável pela construção do galpão foi procurada pela reportagem, porém, não deu retorno.