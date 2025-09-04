Parte de casa desaba em Cariacica e imóveis são interditados

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:44
Parte de uma casa desabou no bairro Oriente, em Cariacica, na madrugada desta quinta-feira (4). O acidente aconteceu por volta de 1h30, quando a estrutura da cozinha desmoronou e caiu sobre a obra de um supermercado. Apesar do cenário de destruição, ninguém se feriu.
O morador Daniel Gonzaga contou que ele, a esposa e a filha dormiam quando o cômodo simplesmente desabou. Todos acordaram com o barulho e conseguiram sair do imóvel.
Kezia GonzagaMoradora da casa
A Defesa Civil de Cariacica foi acionada e interditou o imóvel da família Gonzaga, além de outras duas casas vizinhas por risco de novos desmoronamentos. Segundo o órgão, as possíveis causas do acidente foram o acúmulo de chuva que deixou o solo encharcado e provocou a queda de um muro e a escavação realizada pela empresa responsável pela construção de um supermercado.
"O que já conseguimos identificar aqui é que o muro existente não era de contenção de cargas. Então aconteceram duas intervenções: um acúmulo de chuva no solo que saturou, somada à desestabilização da base por conta da intervenção da obra do supermercado", explicou o subsecretário de Defesa Civil de Cariacica, Jonathan Janturno.
A obra do supermercado foi embargada até que os responsáveis apresentem um novo projeto que garanta a segurança da área, finalizou a Defesa Civil.
(Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta)
