Parte de casa desaba em Cariacica e imóveis são interditados

A Defesa Civil esteve no local e avaliou que outras duas residências têm risco de desmoronar; a obra de um supermercado também foi embargada

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:44

Parte de casa desaba em Oriente, Cariacica Crédito: Archimedes Patrício

Parte de uma casa desabou no bairro Oriente, em Cariacica, na madrugada desta quinta-feira (4). O acidente aconteceu por volta de 1h30, quando a estrutura da cozinha desmoronou e caiu sobre a obra de um supermercado. Apesar do cenário de destruição, ninguém se feriu.

O morador Daniel Gonzaga contou que ele, a esposa e a filha dormiam quando o cômodo simplesmente desabou. Todos acordaram com o barulho e conseguiram sair do imóvel.

Foi um estrondo enorme. Fui ver o que tinha acontecido e vi tudo desmoronando Kezia Gonzaga Moradora da casa

A Defesa Civil de Cariacica foi acionada e interditou o imóvel da família Gonzaga, além de outras duas casas vizinhas por risco de novos desmoronamentos. Segundo o órgão, as possíveis causas do acidente foram o acúmulo de chuva que deixou o solo encharcado e provocou a queda de um muro e a escavação realizada pela empresa responsável pela construção de um supermercado.

"O que já conseguimos identificar aqui é que o muro existente não era de contenção de cargas. Então aconteceram duas intervenções: um acúmulo de chuva no solo que saturou, somada à desestabilização da base por conta da intervenção da obra do supermercado", explicou o subsecretário de Defesa Civil de Cariacica, Jonathan Janturno.

A obra do supermercado foi embargada até que os responsáveis apresentem um novo projeto que garanta a segurança da área, finalizou a Defesa Civil.

(Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta)

