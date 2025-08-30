Teto de posto de gasolina desaba após chuva em Barra de São Francisco

Uma forte chuva atingiu o município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, neste sábado (30) e derrubou o teto de um posto de combustíveis. Parte da estrutura caiu no início da noite devido à intensidade do temporal.

O registro foi feito pelo servidor público Ramon Gava que havia passado minutos antes pelo Posto Mais e, quando deu a volta no bairro Irmãos Fernandes, retornando pelo mesmo caminho, se deparou com o teto caído. Conforme registros de funcionários do estabelecimento em redes sociais após o incidente, segundo Gava, aparentemente não houve feridos.

O servidor falou que a chuva em Barra de São Francisco começou no fim da tarde e já bastante forte, provocando alagamento em vários pontos e enchendo o rio Itaúnas, que corta a cidade.

A reportagem de A Gazeta tentou contato com o Posto Mais para mais informações sobre o episódio, no número de telefone que consta na internet, mas ninguém atendeu à ligação.