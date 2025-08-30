A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Teto de posto de gasolina desaba após chuva em Barra de São Francisco

Publicado em 30/08/2025 às 20h47
Parte da estrutura caiu com a intensidade do temporal que atingiu a cidade do noroeste capixaba, no início da noite deste sábado (30)

Uma forte chuva atingiu o município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, neste sábado (30) e derrubou o teto de um posto de combustíveis. Parte da estrutura caiu no início da noite devido à intensidade do temporal.

O registro foi feito pelo servidor público Ramon Gava que havia passado minutos antes pelo Posto Mais e, quando deu a volta no bairro Irmãos Fernandes, retornando pelo mesmo caminho, se deparou com o teto caído. Conforme registros de funcionários do estabelecimento em redes sociais após o incidente, segundo Gava, aparentemente não houve feridos. 

O servidor falou que a chuva em Barra de São Francisco começou no fim da tarde e já bastante forte, provocando alagamento em vários pontos e enchendo o rio Itaúnas, que corta a cidade. 

A reportagem de A Gazeta tentou contato com o Posto Mais para mais informações sobre o episódio, no número de telefone que consta na internet, mas ninguém atendeu à ligação. 

Leia também:

Ruas ficam alagadas após chuva forte em Santa Teresa

Publicidade