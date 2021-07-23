Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova Venécia

Parque onde adolescentes foram arremessadas de brinquedo reabre no ES

De acordo com a Defesa Civil do município, o brinquedo envolvido no acidente, no entanto, segue interditado até uma nova avaliação

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 12:39

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jul 2021 às 12:39
Parque onde duas adolescentes foram arremessadas é interditado no ES
Parque onde duas adolescentes foram arremessadas volta a funcionar no ES Crédito: Defesa Civil
parque de diversões onde duas adolescentes foram arremessadas de um brinquedo, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, reabriu e vai funcionar neste fim de semana. De acordo com a Defesa Civil do município, o brinquedo sombrinha, envolvido no acidente, no entanto, segue interditado até uma nova avaliação.
A informação sobre a reabertura foi confirmada com o Corpo de Bombeiros e pelo coordenador da Defesa Civil de Nova Venécia, Everton Menezes. Segundo ele, algumas recomendações foram feitas ao proprietário do estabelecimento em relação ao brinquedo acidentado, mas como ainda não foram cumpridas, o equipamento não vai poder funcionar por enquanto.
“Ele vai ter que fazer uma segunda trava de segurança para evitar novos acidentes”, explicou. Após o ajuste, o proprietário tem que chamar a Defesa Civil novamente, para outra avaliação do brinquedo.
Menezes ainda ressaltou que quem cuida da permissão de funcionamento é a área de Tributação da Prefeitura de Nova Venécia. A reportagem tentou contato com o setor, mas foi informada que o responsável não se encontrava. Até o fechamento do texto, nenhum retorno foi enviado.

CORPO DE BOMBEIROS

Em conversa reportagem de A Gazeta, o comandante da 2ªCia do 2º Batalhão Bombeiro Militar, tenente Cássio Lucas Da Mata, afirmou que o parque voltou a funcionar nesta quinta-feira (22) e que a autorização para que a atração possa abrir não é responsabilidade do Corpo de Bombeiros.
Segundo o tenente, no caso de avaliação em parques de diversão, a atuação se pauta na prevenção contra incêndios e pânico, não na estrutura mecânica de brinquedos. “Nosso foco é a prevenção contra incêndio e pânico. A questão do funcionamento e manutenção dos brinquedos não está no escopo de nossas atribuições”, explicou.

O ACIDENTE

A queda das duas adolescentes ocorreu na noite de sábado (17). A estrutura onde elas estavam sentadas se soltou do brinquedo e as jovens foram arremessadas. Logo após o acidente, as luzes do equipamento apagaram e a atração foi desligada.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das adolescentes sofreu escoriações e um corte em um dos braços. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Estado. Já a outra foi atendida pelos Bombeiros e levada para o Hospital São Marcos, que fica em Nova Venécia. O estado de saúde delas não foi informado.
Na ocasião, o sócio do parque, Edson Gomes da Silva, afirmou que coordena o setor de manutenção e faz a revisão dos equipamentos diariamente.

Veja Também

Parque onde adolescentes foram arremessadas é interditado no ES

Vídeo: adolescentes são arremessadas de brinquedo de parque no ES

Suspeitos de mandar matar diretor do Sine de Nova Venécia são presos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros espírito santo Nova Venécia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados