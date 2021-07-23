Parque onde adolescentes foram arremessadas de brinquedo reabre no ES

Parque onde duas adolescentes foram arremessadas volta a funcionar no ES Crédito: Defesa Civil

A informação sobre a reabertura foi confirmada com o Corpo de Bombeiros e pelo coordenador da Defesa Civil de Nova Venécia, Everton Menezes. Segundo ele, algumas recomendações foram feitas ao proprietário do estabelecimento em relação ao brinquedo acidentado, mas como ainda não foram cumpridas, o equipamento não vai poder funcionar por enquanto.

“Ele vai ter que fazer uma segunda trava de segurança para evitar novos acidentes”, explicou. Após o ajuste, o proprietário tem que chamar a Defesa Civil novamente, para outra avaliação do brinquedo.

Menezes ainda ressaltou que quem cuida da permissão de funcionamento é a área de Tributação da Prefeitura de Nova Venécia. A reportagem tentou contato com o setor, mas foi informada que o responsável não se encontrava. Até o fechamento do texto, nenhum retorno foi enviado.

CORPO DE BOMBEIROS

Em conversa reportagem de A Gazeta, o comandante da 2ªCia do 2º Batalhão Bombeiro Militar, tenente Cássio Lucas Da Mata, afirmou que o parque voltou a funcionar nesta quinta-feira (22) e que a autorização para que a atração possa abrir não é responsabilidade do Corpo de Bombeiros.

Segundo o tenente, no caso de avaliação em parques de diversão, a atuação se pauta na prevenção contra incêndios e pânico, não na estrutura mecânica de brinquedos. “Nosso foco é a prevenção contra incêndio e pânico. A questão do funcionamento e manutenção dos brinquedos não está no escopo de nossas atribuições”, explicou.

O ACIDENTE

A queda das duas adolescentes ocorreu na noite de sábado (17). A estrutura onde elas estavam sentadas se soltou do brinquedo e as jovens foram arremessadas. Logo após o acidente, as luzes do equipamento apagaram e a atração foi desligada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das adolescentes sofreu escoriações e um corte em um dos braços. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Estado. Já a outra foi atendida pelos Bombeiros e levada para o Hospital São Marcos, que fica em Nova Venécia. O estado de saúde delas não foi informado.

Na ocasião, o sócio do parque, Edson Gomes da Silva, afirmou que coordena o setor de manutenção e faz a revisão dos equipamentos diariamente.