Parque onde adolescentes foram arremessadas é interditado no ES

Parque onde duas adolescentes foram arremessadas é interditado no ES Crédito: Defesa Civil

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta segunda-feira (19), o coordenador da Defesa Civil de Nova Venécia, Everton Menezes, explicou que ao ser comunicada oficialmente sobre o acidente na manhã de domingo, o órgão se dirigiu ao Parque Play Gabi LTDA, notificou os donos e interditou o local. Segundo Menezes, uma nova inspeção deve ser feita no local.

CAUSAS

Menezes ainda ressaltou que o parque possui alvará do Corpo de Bombeiros e da prefeitura — necessários para o funcionamento no município — e que uma análise preliminar apontou uma falha na fixação do brinquedo Twister, provocando a soltura de uma das cadeiras e a queda das adolescentes.

“O que a gente percebeu, em uma análise preliminar, foi uma falha na fixação do brinquedo Twister. Pelo que constatamos, o parque tem o alvará, mas essa falha não foi percebida”, explicou.

Parque onde duas adolescentes foram arremessadas é interditado no ES Crédito: Defesa Civil

O ACIDENTE

A queda das duas adolescentes ocorreu na noite de sábado (17). A estrutura onde elas estavam sentadas se soltou do brinquedo e as jovens foram arremessadas. Logo após o acidente, as luzes do equipamento apagaram e a atração foi desligada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das adolescentes sofreu escoriações e um corte em um dos braços. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Estado. Já a outra foi atendida pelos Bombeiros e levada para o Hospital São Marcos, que fica em Nova Venécia. O estado de saúde delas não foi informado.

O QUE DIZ O PARQUE

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, o sócio do parque Play Gabi LTDA, Edson Gomes da Silva, contou que coordena o setor de manutenção e faz a revisão dos equipamentos diariamente.

"Todos os dias a gente faz a manutenção, faz a revisão. Eu, pessoalmente, é quem coordeno esse setor da revisão, da manutenção. Mas a solda quebrou de dentro para fora. Quando ela quebra de fora para dentro, a gente vê que trincou, então a gente faz o serviço imediatamente, paramos o brinquedo, ele entra em manutenção. Porém, esse foi imprevisível, porque foi de dentro para fora. Ou seja, não tinha como ver”, explicou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil afirma que a ocorrência não foi entregue ao plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, porém a Delegacia Especializada de Infracções Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia irá instaurar um inquérito policial para apurar os fatos. "Todas as medidas legais serão adotadas, tramitando dentro do prazo legal", afirma o texto.

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