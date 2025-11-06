Home
>
Cotidiano
>
Pane em sistema global causa atrasos em voos no Aeroporto de Vitória

Pane em sistema global causa atrasos em voos no Aeroporto de Vitória

Uma queda ocorrida pela manhã no sistema Sabre impactou pelo menos quatro partidas do terminal da capital capixaba

Imagem de perfil de Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Editor adjunto / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:37

Visita ao Aeroporto de Vitória
Quatro voos da GOL sofreram atrasos nas partidas em Vitória devido à pane no sistema Sabre Crédito: Carlos Alberto Silva

Pelo menos quatro voos que partiram de Vitória, Capital do Espírito Santo, para diferentes destinos sofreram atrasos nesta quinta-feira (6) em decorrência de uma pane global do sistema Sabre, utilizado por companhias aéreas no gerenciamento de dados de passageiros, como no check-in, além de operações diversas no setor. O problema também afetou e causou atrasos em outros aeroportos pelo Brasil.

Recomendado para você

Tempestade resultou no acumulado de 80mm chuva, com quase 20min de ventos intensos chegando a 60km/h e queda de granizo

Chuvas deixaram mais de 180 desalojados e 50 desabrigados em Muniz Freire

Uma queda ocorrida pela manhã no sistema Sabre impactou pelo menos quatro partidas do terminal da capital capixaba

Pane em sistema global causa atrasos em voos no Aeroporto de Vitória

No programa desta quinta (6), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: quem é Zohran Mamdani e como facilitar a vida dos pets velhinhos

Segundo a Zurich Airport Brasil, administradora do terminal de Vitória, quatro voos programados foram diretamente impactados, são eles:

  • G31345 (Vitória - Congonhas-SP): programado para 7h, decolou às 13h47;
  • G31637 (Vitória - Guarulhos-SP) programado para 12h15, decolou às 13h28;
  • G31891 (Vitória - Galeão-RJ): programado para 12h15, decolou às 13h03;
  • G32129 (Vitória - Salvador-BA): programado para 12h10, decolou às 13h06.

O site de monitoramento FlightRadar24 mostra que o voo com maior atraso foi o G31345, que partiria às 7h com destino a Congonhas (SP), e decolou somente às 13h47, pousando na capital paulista às 15h29.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a GOL informou que "devido a uma instabilidade global no sistema de distribuição Sabre, ocorrida na manhã desta quinta-feira (06), algo totalmente alheio ao controle da companhia, as áreas de atendimento de check-in foram afetadas". O sistema foi restabelecido por volta das 12h30, segundo a empresa.

"As equipes da GOL atuam em todos os aeroportos para minimizar os impactos e prestar apoio aos clientes. Todos os passageiros impactados por cancelamentos e atrasos estão recebendo as tratativas previstas pela resolução 400 da ANAC. Para informações atualizadas sobre voos, orientamos consultar os canais oficiais da GOL ou as comunicações exibidas nas salas de embarque dos aeroportos", salientou.

A Latam também informou que alguns dos voos na manhã desta quinta-feira (6) sofreram atrasos por motivos operacionais. "A situação já se encontra normalizada e não houve cancelamentos de voos", disse. A companhia, entretanto, não detalhou se alguns dos atrasos foram em chegadas ou partidas de Vitória.

A Azul, por sua vez, destacou não utilizar o sistema Sabre e as operações seguiram normalmente, sem qualquer registro de impacto. 

Leia mais

Imagem - Black Friday e Natal: comércio vai abrir 2,8 mil vagas temporárias no ES

Black Friday e Natal: comércio vai abrir 2,8 mil vagas temporárias no ES

Imagem - ES vai liberar R$ 500 milhões para projetos de descarbonização em 2026

ES vai liberar R$ 500 milhões para projetos de descarbonização em 2026

Imagem - Jogo de Colatina, no ES, ganha prêmio milionário na Lotofácil

Jogo de Colatina, no ES, ganha prêmio milionário na Lotofácil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais