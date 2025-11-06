Jogo de Colatina, no ES, ganha prêmio milionário na Lotofácil
Publicado em 06/11/2025 às 15h24
Uma aposta feita em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, acertou os 15 números do concurso 3531 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (5). A aposta capixaba foi registrada como bolão, com cinco cotas, e ganhou o prêmio de R$ 2.064.988,80. Segundo a Caixa Econômica Federal, outros quatro jogos pelo país acertaram as quinze dezenas. Os sortudos são das cidades de Uberlândia (MG), Campinas (SP), Timbó (SC) e Ouro Preto do Oeste (RO).
Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22.
O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (6) — com prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou pela internet.