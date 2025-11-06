Jogo de Colatina, no ES, ganha prêmio milionário na Lotofácil

Uma aposta feita em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, acertou os 15 números do concurso 3531 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (5). A aposta capixaba foi registrada como bolão, com cinco cotas, e ganhou o prêmio de R$ 2.064.988,80. Segundo a Caixa Econômica Federal, outros quatro jogos pelo país acertaram as quinze dezenas. Os sortudos são das cidades de Uberlândia (MG), Campinas (SP), Timbó (SC) e Ouro Preto do Oeste (RO).