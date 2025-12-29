Tragédia em Jerônimo Monteiro

Pai que morreu afogado junto do filho mais novo conseguiu salvar o mais velho no ES

Jeremias Machado Ribeiro, de 41 anos, salvou o menino de 11 anos antes de ser levado pela correnteza ao tentar resgatar o outro filho, Bernardo de Barros Ribeiro, de 7 anos

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:18

Jeremias Machado, 41, é pai de Bernardo, 7. Ambos morreram afogados em Jerônimo Monteiro Crédito: Arquivo Pessoal

Jeremias Machado Ribeiro, de 41 anos, que morreu afogado ao tentar salvar o filho Bernardo de Barros Ribeiro, de 7, em um rio na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, conseguiu salvar o filho mais velho de 11 anos quando o jovem foi afastado para uma parte funda do manancial enquanto todos brincavam em família. A informação foi confirmada por familiares.

Jeremias, que era caldeireiro e estudava para se tornar pastor, e o filho, de 7 anos, morreram afogados no dia de Natal. Os dois foram enterrados no último sábado (27), no Cemitério Municipal da cidade.

Além de Bernardo, Jeremias tinha outros dois filhos, um de 11 anos e um bebê de 5 meses. De acordo com a irmã mais velha do caldeireiro, Nilza Ribeiro Massafra, toda a família tinha o costume de se reunir na chácara em Jerônimo Monteiro, na localidade de Capixaba, nos períodos festivos. Neste Natal não foi diferente.

No dia 25, eram 11 adultos e quatro crianças na casa, todos estavam se divertindo quando o acidente aconteceu."Estavam brincando, jogando bola, estava muito calor, aí eles quiseram ir lá no rio tomar um banho. Já tinham ido lá algumas vezes. E todos sabiam nadar. Jeremias e nós todos fomos criados na beira de rio, no Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, aconteceu a fatalidade”, relatou.

Segundo a irmã, o filho mais velho de Jeremias caiu em uma área funda do rio. O pai conseguiu salvar o menino, mas foi levado pela correnteza logo em seguida.“O filho mais velho dele saiu do lugar raso e caiu num buraco fundo. E ele pulou nesse buraco para tentar salvar o filho e conseguiu, graças a Deus. Tirou o menino só que ele perdeu as forças e a água começou a levar. O Bernardo se aproximou do local e também foi levado. Meu filho ainda tentou ajudar, mas desmaiou”, contou.

Nilza descreveu o sobrinho como uma criança muito ativa."O Bernardo era um menino muito miudinho, foi o menor de todos, mas era muito esperto, muito ativo, bagunceiro, alegre, não tinha tempo ruim com ele. Era ligado no 220", falou.

Última pregação

Bombeiros encontraram pai e filho que morreram afogados em rio em Jerônimo Monteiro, no Sul do ES Crédito: Montagem - A Gazeta

Jeremias Machado Ribeiro havia concluído todas as provas ministeriais com bons resultados e se preparava para virar pastor. Na última pregação feita, no dia 21 de dezembro, em uma igreja evangélica de Jerônimo Monteiro, disse aos fiéis durante o culto que "não sabemos o dia de amanhã”.

Jeremias atuava como presbítero e pregou na Igreja Assembleia de Deus Efraim, no Centro de Jerônimo Monteiro. Em um momento do culto, ele falou sobre a importância de aproveitar a vida e os momentos em família."Nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar, nós não sabemos o momento que ele vai nos chamar, não sabemos o dia de amanhã, então nós temos que aproveitar o momento. E o texto fala que esse homem, chamado Zaqueu, ele aproveitou aquele momento", disse aos fiéis na igreja.O trecho da última pregação foi registrado em vídeo pela cantora Ester Fagundes, filha do pastor responsável pela igreja e amiga da família.

"Foi muito impressionante ele ter falado isso. Deus sempre nos mostra, nos prepara antes de acontecer qualquer coisa. Eu acho que foi isso que aconteceu. Segundo o pastor dele, que veio para o velório, há cerca de um mês ele vinha fazendo falas como essa, sobre essa questão de arrebatamento, de aproveitar a família, e isso aconteceu”, contou Ester.

Jeremias era natural do Rio de Janeiro e morava em Itaboraí, onde trabalhava como caldeireiro. Ele viajou com a esposa e os três filhos para uma chácara da família, no interior de Jerônimo Monteiro, para passar o Natal. A previsão era retornar para casa no dia 27, data do sepultamento.

Segundo a irmã Nilza, Jeremias era um homem de fé."O Jeremias é meu irmão caçula. Ele sempre foi muito querido, foi muito paparicado por nós, mais velhos, porque ele veio assim sem a gente esperar. Sempre foi muito maduro, estudioso, inteligente, e se tornou um homem de muita fé. Ele era um cristão de verdade, um homem que vivia o que ele pregava", disse.

Sobre o caso

Jeremias Machado Ribeiro e o filho Bernardo de Barros Ribeiro morreram afogados em um rio na zona rural de Jerônimo Monteiro. Os corpos foram encontrados na sexta-feira (26), um dia após o desaparecimento. As buscas começaram ainda na quinta-feira (25), mas foram interrompidas à noite. A equipe de mergulho retomou os trabalhos na manhã de sexta-feira, e os corpos foram localizados no início da tarde. A perícia da Polícia Científica foi acionada, e os corpos foram encaminhados ao Serviço Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, na mesma região, onde passaram por exames de necropsia. Em seguida, foram liberados para os familiares. O sepultamento aconteceu na manhã do último sábado (27), no Cemitério Municipal de Jerônimo Monteiro, com caixões fechados.

*com informações do g1 Es, por Isabelle Oliveira, Juirana Nobres e Ana Elisa Bassi

