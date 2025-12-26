Pai e filho de 7 anos morrem afogados em rio de Jerônimo Monteiro

Bombeiros encontraram pai e filho que morreram afogados em rio em Jerônimo Monteiro, no Sul do ES Crédito: Redes Sociais

Pai e filho morreram afogados em um rio na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (25). De acordo com relato de familiares aos bombeiros, o homem tentou ajudar a criança de 7 anos, que começou a se afogar, mas acabou também desparecendo na água. A identidade das vítimas não foi divulgada.

As buscas foram iniciadas no mesmo dia, porém eles não foram localizados na superfície. Devido ao horário, a equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros só conseguiu iniciar os trabalhos na manhã desta sexta-feira (26). Pai e filho foram encontrados sem vida no início da tarde.