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Meio ambiente

Operação náutica autua 11 embarcações por som alto em Vitória

Ação conjunta visa proteger área de proteção ambiental na região da Ilha do Frade

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 17:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 abr 2021 às 17:12
Fiscalização da PMV
PMV faz operação náutica para coibir som alto em embarcações Crédito: Divulgação /PMV Leonardo Silveira
Uma fiscalização da Prefeitura de Vitória na tarde e noite deste sábado (17) autuou 11 embarcações por conta de som alto, na enseada da Ilha do Frade. A ação, que recebeu o nome de Operação Ordem Náutica 1, foi realizada pela Secretaria de Meio Ambiente da Capital (Semmam) em parceria com a Guarda Municipal, Capitania dos Portos, Fiscalização Ambiental, Disque Silêncio e Corpo de Bombeiros.
O secretário de meio ambiente de Vitória, Tarcísio Föeger, destacou que a iniciativa tem como objetivo coibir a emissão sonora em barcos, iates e lanchas. Além disso, ele ressaltou que outras operações serão realizadas em breve. As embarcações estavam na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas.
“Recebemos as denúncias pelo 156 de que havia som excessivo vindo de embarcações que estavam paradas na região da enseada da Ilha do Frade, inclusive até altas horas da madrugada, perturbando os moradores do local. Fizemos as notificações a tarde e retornamos à noite para verificar se as determinações estavam sempre cumpridas”, relatou o secretário.
Föeger destacou que os proprietários que forem flagrados novamente descumprindo as normas podem receber multa e responder civil e criminalmente por crime ambiental. As multas podem variar de R$ 4.933,11 a R$ 8.824,34.
“Estamos irredutíveis em relação ao descumprimento de normas ambientais e tomaremos todas as medidas possíveis para coibir esta prática. Algumas pessoas acreditam que, por não poderem se aglomerarem em bares, podem fazer o que quiserem em embarcações, achando que a fiscalização não vai chegar até lá. Onde houver irregularidades, nós iremos”, comentou.
O secretário relatou que o som alto das embarcações na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas pode afetar tartarugas e peixes , além de afugentar diversas espécies de aves.
O morador do município de Vitória que se sentir incomodado com som alto pode acionar a Coordenação de Fiscalização Ambiental e Sonora da Semmam, por meio do Fala Vitória 156 ou do site da prefeitura. O serviço do Disque-Silêncio funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia.

Fiscalização da PMV contra som alto em embarcações

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