Onda de calor? Sol? Chuva? Veja a previsão do tempo para o ES neste Natal

Incaper prevê tempo firme e temperaturas elevadas no Estado; Inmet emite alerta de onda de calor até quinta (25)

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:44

O feriado de Natal será marcado por tempo firme, muito sol e temperaturas elevadas no Espírito Santo, segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A atuação de um sistema de alta pressão impede a formação de nuvens carregadas, mantendo o tempo aberto em todas as regiões do Estado tanto na véspera quanto no dia de Natal.

Não há previsão de chuva, e o calor tende a se intensificar, principalmente nas regiões Sul, Noroeste e Norte capixabas.

Véspera de Natal: quarta-feira (24)

Nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, o tempo permanece aberto em todo o Espírito Santo, com poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas seguem em elevação, e o vento sopra fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul.

Grande Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C;

Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 32 °C;

Região Sul: áreas menos elevadas: 21 °C a 35 °C / áreas altas: 19 °C a 31 °C;

Região Serrana: áreas menos elevadas: 19 °C a 31 °C / áreas altas: 17 °C a 30 °C;

Região Norte: mínima de 21 °C e máxima de 33 °C;

Região Noroeste: áreas menos elevadas: 21 °C a 35 °C;

Mantenópolis e Alto Rio Novo: 20 °C a 32 °C;

Região Nordeste: mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Dia de Natal: quinta-feira (25)

Na quinta-feira (25), dia de Natal, o ar seco associado à alta pressão segue dificultando a formação de nuvens. O tempo continua estável e seco, com elevação das temperaturas máximas.

Grande Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C;

Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 33 °C;

Região Sul: áreas menos elevadas: 21 °C a 36 °C / áreas altas: 19 °C a 32 °C;

Região Serrana: áreas menos elevadas: 19 °C a 32 °C / áreas altas: 17 °C a 31 °C;

Região Norte: mínima de 21 °C e máxima de 34 °C;

Região Noroeste: áreas menos elevadas: 21 °C a 36 °C;

Mantenópolis e Alto Rio Novo: 20 °C a 33 °C;

Região Nordeste: mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.

Alerta de onda de calor

Além da previsão de tempo firme, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para onda de calor, válido das 15h de terça-feira (23) até as 18h de quinta-feira (25). Segundo o Inmet, as temperaturas podem ficar até 5 °C acima da média por um período de dois a três dias.

Cidades sob alerta de onda de calor:

Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.



