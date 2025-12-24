Onda de calor? Sol? Chuva? Veja a previsão do tempo para o ES neste Natal

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:44
O feriado de Natal será marcado por tempo firme, muito sol e temperaturas elevadas no Espírito Santo, segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A atuação de um sistema de alta pressão impede a formação de nuvens carregadas, mantendo o tempo aberto em todas as regiões do Estado tanto na véspera quanto no dia de Natal.
Não há previsão de chuva, e o calor tende a se intensificar, principalmente nas regiões Sul, Noroeste e Norte capixabas.
Nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, o tempo permanece aberto em todo o Espírito Santo, com poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas seguem em elevação, e o vento sopra fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul.
Na quinta-feira (25), dia de Natal, o ar seco associado à alta pressão segue dificultando a formação de nuvens. O tempo continua estável e seco, com elevação das temperaturas máximas.
Além da previsão de tempo firme, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para onda de calor, válido das 15h de terça-feira (23) até as 18h de quinta-feira (25). Segundo o Inmet, as temperaturas podem ficar até 5 °C acima da média por um período de dois a três dias.
Cidades sob alerta de onda de calor:
