Verão começa com calor de até 35ºC no Espírito Santo
Publicado em 21/12/2025 às 10h04
O verão chega oficialmente às 12h03 deste domingo (21), embora "amostras grátis" do calorão já sejam sentidas há um tempo pelos capixabas. Neste primeiro dia da estação mais quente do ano, a temperatura pode chegar aos 35ºC. Segundo meteorologistas do Incaper, há possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Norte e Noroeste, mas predomínio é de sol e tempo firme em todo o Espírito Santo.
As máximas devem ser de:
- 32ºC na Grande Vitória
- 33ºC na Região Sul
- 31ºC na Região Serrana
- 33ºC na Região Norte
- 35º na Região Noroeste