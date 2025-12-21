O verão chega oficialmente às 12h03 deste domingo (21), embora "amostras grátis" do calorão já sejam sentidas há um tempo pelos capixabas. Neste primeiro dia da estação mais quente do ano, a temperatura pode chegar aos 35ºC. Segundo meteorologistas do Incaper, há possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Norte e Noroeste, mas predomínio é de sol e tempo firme em todo o Espírito Santo.