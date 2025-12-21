A Gazeta - Agora

Verão começa com calor de até 35ºC no Espírito Santo

Publicado em 21/12/2025 às 10h04

O verão chega oficialmente às 12h03 deste domingo (21), embora "amostras grátis" do calorão já sejam sentidas há um tempo pelos capixabas. Neste primeiro dia da estação mais quente do ano, a temperatura pode chegar aos 35ºC. Segundo meteorologistas do Incaper, há possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Norte e Noroeste, mas predomínio é de sol e tempo firme em todo o Espírito Santo.

As máximas devem ser de:

  • 32ºC na Grande Vitória
  • 33ºC na Região Sul
  • 31ºC na Região Serrana
  • 33ºC na Região Norte
  • 35º na Região Noroeste

