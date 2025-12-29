Finalmente...

Obras começam no Viaduto de São Torquato após longa espera e reclamações

Intervenção começou nesta segunda-feira (29) e prevê troca do guarda-corpo da passarela, principal ponto de risco para pedestres

Após anos de reclamações de moradores e sucessivos impasses sobre responsabilidades, o Viaduto de São Torquato, em Vila Velha, começou a passar por obras de manutenção na estrutura nesta segunda-feira (29). A intervenção prevê a demolição do guarda-corpo existente, a implantação de um nova estrutura metálica e a recuperação da alvenaria do piso da passarela, trecho mais deteriorado e utilizado diariamente por pedestres.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Obras, a intervenção começou pela sinalização e isolamento da área com tapumes, como medida de segurança. Isso porque o guarda-corpo atual será demolido de forma manual, já que há circulação constante de trens nos trilhos que passam abaixo do viaduto. O valor da intervenção é de R$ 196.496,27, repassado pela empresa Vale por meio de um Termo de Cooperação firmado em dezembro.

A secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, explicou que o prazo estimado para a conclusão é de cerca de 45 dias, justamente pelas particularidades do local. “É uma obra que ela tem um pouco mais de cautela, justamente por necessitar fazer a demolição do guarda-corpo existente, e essa demolição tem que ser manual, porque tem um trem passando nos trilhos o tempo inteiro, na parte de baixo”, afirmou.

Segundo Menara, a intervenção não tem foco estético, mas na segurança. “A princípio essa obra prevê a demolição do guarda-corpo existente, implantação de um novo, que não será mais em concreto, justamente pela dificuldade da manutenção desse tipo de material, e a recuperação da estrutura de alvenaria do piso dessa passarela”, explicou.

O Ministério Público do Espírito Santo informou que instaurou, em 2024, um inquérito civil para acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de segurança do viaduto. No curso do procedimento, o órgão recebeu laudos técnicos e manifestações da Prefeitura de Vila Velha e da Vale, e atuou para viabilizar o termo que resultou no repasse dos recursos. Segundo o MPES, o valor já foi depositado e o município deu início aos trâmites para execução das obras, que seguem sendo acompanhadas pela Promotoria.

Em nota, a Vale informou que doou os recursos para contribuir com a recuperação do viaduto localizado na Avenida Senador Robert Kennedy, em São Torquato, e destacou que a execução da obra é de responsabilidade da Prefeitura de Vila Velha.

Soluções improvisadas

O Viaduto de São Torquato, também conhecido como Ponte Verde, vinha sendo alvo de denúncias desde 2019, por conta de concreto quebrado, ferragens expostas e soluções improvisadas que não resolveram o problema.

