Obras começam no Viaduto de São Torquato após longa espera e reclamações

Intervenção começou nesta segunda-feira (29) e prevê troca do guarda-corpo da passarela, principal ponto de risco para pedestres

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:00

A passarela de pedestres no viaduto de São Torquato foi isolada para reforma
Passarela de pedestres na ponte de São Torquato Crédito: Fernando Madeira

Após anos de reclamações de moradores e sucessivos impasses sobre responsabilidades, o Viaduto de São Torquato, em Vila Velha, começou a passar por obras de manutenção na estrutura nesta segunda-feira (29). A intervenção prevê a demolição do guarda-corpo existente, a implantação de um nova estrutura metálica e a recuperação da alvenaria do piso da passarela, trecho mais deteriorado e utilizado diariamente por pedestres.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Obras, a intervenção começou pela sinalização e isolamento da área com tapumes, como medida de segurança. Isso porque o guarda-corpo atual será demolido de forma manual, já que há circulação constante de trens nos trilhos que passam abaixo do viaduto. O valor da intervenção é de R$ 196.496,27, repassado pela empresa Vale por meio de um Termo de Cooperação firmado em dezembro.

Prazo 

A passarela de pedestres no viaduto de São Torquato foi isolada para reforma
Passarela de pedestres na ponte de São Torquato está com a ferragem exposta há anos Crédito: Fernando Madeira

A secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, explicou que o prazo estimado para a conclusão é de cerca de 45 dias, justamente pelas particularidades do local. “É uma obra que ela tem um pouco mais de cautela, justamente por necessitar fazer a demolição do guarda-corpo existente, e essa demolição tem que ser manual, porque tem um trem passando nos trilhos o tempo inteiro, na parte de baixo”, afirmou.

Obras começam no Viaduto de São Torquato após longa espera e reclamações

Segundo Menara, a intervenção não tem foco estético, mas na segurança. “A princípio essa obra prevê a demolição do guarda-corpo existente, implantação de um novo, que não será mais em concreto, justamente pela dificuldade da manutenção desse tipo de material, e a recuperação da estrutura de alvenaria do piso dessa passarela”, explicou. 

O Ministério Público do Espírito Santo informou que instaurou, em 2024, um inquérito civil para acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de segurança do viaduto. No curso do procedimento, o órgão recebeu laudos técnicos e manifestações da Prefeitura de Vila Velha e da Vale, e atuou para viabilizar o termo que resultou no repasse dos recursos. Segundo o MPES, o valor já foi depositado e o município deu início aos trâmites para execução das obras, que seguem sendo acompanhadas pela Promotoria.

Obras começam no Viaduto de São Torquato após longa espera

Passarela de pedestres na ponte de São Toquarto por Fernando Madeira

Em nota, a Vale informou que doou os recursos para contribuir com a recuperação do viaduto localizado na Avenida Senador Robert Kennedy, em São Torquato, e destacou que a execução da obra é de responsabilidade da Prefeitura de Vila Velha. 

Soluções improvisadas

Abraçadeiras de plástico eram usadas para segurar pedaços de viaduto, em Vila Velha
Abraçadeiras de plástico eram usadas para segurar pedaços de viaduto, em Vila Velha, em 2019 Crédito: Eduardo Dias

O Viaduto de São Torquato, também conhecido como Ponte Verde, vinha sendo alvo de denúncias desde 2019, por conta de concreto quebrado, ferragens expostas e soluções improvisadas que não resolveram o problema. 

