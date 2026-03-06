Facilidade

Nova plataforma facilita busca por documentos perdidos no Transcol e Aquaviário

Consulta pode ser feita pela assistente virtual Céia, telefone, e-mail ou QR Code; documentos ficam guardados por até 60 dias

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:27

Quem perdeu documento em ônibus do Transcol, nos terminais da Grande Vitória ou nas lanchas do Aquaviário agora pode fazer a consulta por uma nova plataforma disponibilizada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES). A ferramenta foi criada para facilitar a recuperação de itens achados e centralizar o atendimento aos usuários.

A consulta pode ser feita por diferentes canais: pela assistente virtual da companhia, a Céia, pelo Disque Ceturb, no telefone 0800 039 1517, pelo e-mail [email protected] ou por meio do QR Code disponível em cartazes espalhados pelos terminais e em alguns ônibus do sistema. No caso da assistente virtual, o usuário deve acessar o site da Ceturb, clicar no ícone da Céia no canto inferior direito da tela, selecionar a opção “Documentos Perdidos” e informar o CPF para a busca.

Os mesmos canais também podem ser usados para comunicar a perda de um documento. Já quem encontrar documento de outra pessoa deve entregá-lo aos fiscais que atuam nos terminais de integração da Grande Vitória.

Como consultar pelo site

Acessar www.ceturb.es.gov.br⁠; Clicar no ícone da Céia, no canto inferior direito; Selecionar “Documentos Perdidos”; Informar o CPF para consulta.

Prazo para retirada

Segundo a Ceturb-ES, os documentos ficam guardados por até 60 dias após o cadastro e podem ser retirados a qualquer momento nesse período. A retirada só pode ser feita pelo titular ou responsável legal, mediante apresentação de documento oficial com foto.

A Ceturb funciona na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 96, Edifício Aureliano Hoffmann, 5º, 6º e 7º andares, Centro de Vitória. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

