Táxi Vix: Vitória lança aplicativo para acionar corridas de táxis

A Prefeitura de Vitória anunciou o lançamento de uma plataforma oficial para acionar corridas de táxi na Capital : o aplicativo Táxi Vix, que vai intermediar a conexão entre motoristas e passageiros.

Segundo a administração municipal, a ferramenta permitirá solicitar corridas imediatas ou agendadas, com acompanhamento em tempo real e cálculo do valor baseado exclusivamente no taxímetro, garantindo transparência no preço da viagem. Para os taxistas, o sistema integra tecnologia e segurança operacional, oferecendo mais agilidade e conectividade com os usuários. A prefeitura informou que vai detalhar, no início da tarde desta quarta-feira (26), como o serviço vai funcionar.