Nova linha de ônibus entre Vitória e BH começa a operar até o dia 20

Via Pevidor vai iniciar o trajeto entre as capitais capixaba e mineira com ônibus que terão wi-fi, acessibilidade e até IA para direção segura; saiba mais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:10

A Viação Pevidor foi fundada em 2019 em Cuiabá (MT)
A viação mato-grossense Pevidor será responsável por operar trecho do Espírito Santo a Minas Gerais Crédito: Pevidor/Divulgação

A nova linha de ônibus responsável por fazer o trajeto de Vitória a Belo Horizonte (MG) vai começar a operar ainda este mês. Autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa mato-grossense Via Pevidor anuncia que as viagens terão início com dois ônibus, sendo um saindo da capital capixaba e o outro da capital mineira. A previsão é que o trajeto tenha início entre os dias 15 e 20 de dezembro.

De acordo com o presidente da Via Pevidor, Samuel Pevidor, os ônibus da rota vão contar com acessibilidade, wi-fi e dois tipos de assentos. “A intenção é colocar os ônibus com duplo serviço: leito total no primeiro piso e semi-leito no segundo. Os ônibus contam com água, geladeira, motoristas treinados e capacitados e internet a bordo o tempo todo”, destaca Pevidor.

“Os motoristas têm uma câmera de telemetria com inteligência artificial, para que a segurança seja ainda maior. Além disso, todos os carros são equipados com o elevador para atender as pessoas que têm necessidades especiais. Vamos fazer um trabalho o melhor possível. Somos uma empresa com 23 anos de história no segmento de turismo”, completa o presidente da viação.

Como comprar as passagens?

De acordo com informações da Via Pevidor, as passagens poderão ser adquiridas nos guichês da rodoviária e em plataformas on-line de venda sob demanda. Além disso, quando os ônibus começarem a operar, também será disponibilizado o canal de vendas oficial da viação.

Sessões autorizadas pela ANTT

Como antecipado pela coluna de Leonel Ximenes, a ANTT concedeu 56 sessões para a Via Pevidor, contemplando os municípios capixabas e mineiros que compõem o trajeto interestadual. O presidente da empresa explica que isso não significa que o ônibus vai parar em todos os municípios possíveis. “A nossa linha é de Belo Horizonte a Vitória. Nesse meio, tem algumas cidades, que são as sessões que a ANTT autorizou. Entretanto, vou optar pelas cidades que quero fazer. E priorizar o horário mais direto possível”, aponta Samuel Pevidor, ainda sem especificar os municípios.

Confira todas as sessões autorizadas pela ANTT

  • Guarapari/ES - Belo Horizonte/MG
  • Guarapari/ES - Betim/MG
  • Guarapari/ES - Contagem/MG
  • Guarapari/ES - João Monlevade/MG
  • Guarapari/ES - Manhuaçu/MG
  • Guarapari/ES - Nova Lima/MG
  • Guarapari/ES - Sabará/MG
  • Ibatiba/ES - Belo Horizonte/MG
  • Ibatiba/ES - Betim/MG
  • Ibatiba/ES - Contagem/MG
  • Ibatiba/ES - João Monlevade/MG
  • Ibatiba/ES - Manhuaçu/MG
  • Ibatiba/ES - Nova Lima/MG
  • Ibatiba/ES - Sabará/MG
  • Iconha/ES - Belo Horizonte/MG
  • Iconha/ES - Betim/MG
  • Iconha/ES - Contagem/MG
  • Iconha/ES - João Monlevade/MG
  • Iconha/ES - Manhuaçu/MG
  • Iconha/ES - Nova Lima/MG
  • Iconha/ES - Sabará/MG
  • Piúma/ES - Belo Horizonte/MG
  • Piúma/ES - Betim/MG
  • Piúma/ES - Contagem/MG
  • Piúma/ES - João Monlevade/MG
  • Piúma/ES - Manhuaçu/MG
  • Piúma/ES - Nova Lima/MG
  • Piúma/ES - Sabará/MG
  • Rio Novo do Sul/ES - Belo Horizonte/MG
  • Rio Novo do Sul/ES - Betim/MG
  • Rio Novo do Sul/ES - Contagem/MG
  • Rio Novo do Sul/ES - João Monlevade/MG
  • Rio Novo do Sul/ES - Manhuaçu/MG
  • Rio Novo do Sul/ES - Nova Lima/MG
  • Rio Novo do Sul/ES - Sabará/MG
  • Venda Nova do Imigrante/ES - Belo Horizonte/MG
  • Venda Nova do Imigrante/ES - Betim/MG
  • Venda Nova do Imigrante/ES - Contagem/MG
  • Venda Nova do Imigrante/ES - João Monlevade/MG
  • Venda Nova do Imigrante/ES - Manhuaçu/MG
  • Venda Nova do Imigrante/ES - Nova Lima/MG
  • Venda Nova do Imigrante/ES - Sabará/MG
  • Vila Velha/ES - Belo Horizonte/MG
  • Vila Velha/ES - Betim/MG
  • Vila Velha/ES - Contagem/MG
  • Vila Velha/ES - João Monlevade/MG
  • Vila Velha/ES - Manhuaçu/MG
  • Vila Velha/ES - Nova Lima/MG
  • Vila Velha/ES - Sabará/MG
  • Vitória/ES - Belo Horizonte/MG
  • Vitória/ES - Betim/MG
  • Vitória/ES - Contagem/MG
  • Vitória/ES - João Monlevade/MG
  • Vitória/ES - Manhuaçu/MG
  • Vitória/ES - Nova Lima/MG
  • Vitória/ES - Sabará/MG

