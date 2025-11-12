Meio ambiente

Transcol terá 50 novos ônibus elétricos até março de 2026, diz Casagrande na COP30

Governador apresentou cronograma de implantação dos veículos durante painel sobre mobilidade de baixo carbono, em Belém (PA); governo do Estado também lançou plataforma digital que reúne dados climáticos de todos os municípios

Beatriz Heleodoro Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:20

Governador do Espírito Santo representou Consórcio Brasil Verde durante painel "Financiamento e Fundos Climáticos" Crédito: Beatriz Heleodoro

Durante participação na COP30, em Belém (PA), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que os 50 ônibus elétricos do Sistema Transcol que estão em fase de aquisição pelo governo do Estado devem começar a circular até o primeiro trimestre de 2026.

A informação foi divulgada na última segunda-feira (10), no painel “Transição Energética e Mobilidade de Baixo Carbono”, que reuniu autoridades e especialistas para discutir estratégias de descarbonização no transporte público.

Entre os três primeiros meses de 2026 eles chegam. A fase mais difícil é essa primeira, porque a gente tem que montar uma infraestrutura de abastecimento que ainda não temos nos nossos terminais. Estamos montando essa estrutura em dois terminais da Região Metropolitana Renato Casagrande Governador do ES

50 novos ônibus elétricos vão integrar frota do Transcol até primeiro trimestre do próximo ano Crédito: Caio Induscar

O investimento foi anunciado, inicialmente, em maio de 2024 e se soma a outras ações apresentadas pelo governo capixaba durante a COP30 — conferência das Nações Unidas que tem colocado países — além de Estados e municípios brasileiros — no centro de discussões sobre adaptação e mitigação dos efeitos da crise climática.

Ferramenta sobre mudanças climáticas

Também na segunda, durante o painel “Federalismo Climático”, Casagrande lançou a plataforma digital do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas (PCMC), ferramenta on-line que reúne dados, metas e ações de todos os municípios do Estado ligadas à política climática.

Nas palavras do governador, o novo sistema vai permitir que qualquer pessoa acompanhe tudo o que os munícipios capixabas estão fazendo para reduzir os impactos ambientais. O sistema está disponível no endereço pcmc.es.gov.br.



“Você vai acessar e achar tudo de mudança climática. (...) Isso é útil porque o cidadão vai poder acompanhar, através de BI, aquilo que a gente está fazendo — se estamos alcançando as metas ou não. Não só o que nós estamos fazendo, mas o que a sociedade capixaba está fazendo”, explicou Casagrande durante o lançamento.

A plataforma integrará informações de diferentes áreas — como energia, mobilidade, saneamento e uso do solo — em um só ambiente, com indicadores e painéis de desempenho.

Consulta pública aberta

Dentro do portal, há outra novidade: a abertura de uma consulta pública para o Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas (PEAMC). O documento reúne diretrizes e propostas para fortalecer a capacidade do Espírito Santo de lidar com eventos extremos, como secas, enchentes e elevação do nível do mar.

A população pode enviar sugestões até o dia 11 de dezembro pelo e-mail [email protected]. A ideia é construir um plano com a participação de diferentes setores da sociedade, unindo ciência, gestão pública e envolvimento comunitário.

*A repórter viajou para a COP-30, em Belém, à convite do Instituto Sustentabilidade Brasil

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta