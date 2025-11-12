Transcol terá 50 novos ônibus elétricos até março de 2026, diz Casagrande na COP30

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:20
Durante participação na COP30, em Belém (PA), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que os 50 ônibus elétricos do Sistema Transcol que estão em fase de aquisição pelo governo do Estado devem começar a circular até o primeiro trimestre de 2026.
A informação foi divulgada na última segunda-feira (10), no painel “Transição Energética e Mobilidade de Baixo Carbono”, que reuniu autoridades e especialistas para discutir estratégias de descarbonização no transporte público.
O investimento foi anunciado, inicialmente, em maio de 2024 e se soma a outras ações apresentadas pelo governo capixaba durante a COP30 — conferência das Nações Unidas que tem colocado países — além de Estados e municípios brasileiros — no centro de discussões sobre adaptação e mitigação dos efeitos da crise climática.
Também na segunda, durante o painel “Federalismo Climático”, Casagrande lançou a plataforma digital do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas (PCMC), ferramenta on-line que reúne dados, metas e ações de todos os municípios do Estado ligadas à política climática.
Nas palavras do governador, o novo sistema vai permitir que qualquer pessoa acompanhe tudo o que os munícipios capixabas estão fazendo para reduzir os impactos ambientais. O sistema está disponível no endereço pcmc.es.gov.br.
“Você vai acessar e achar tudo de mudança climática. (...) Isso é útil porque o cidadão vai poder acompanhar, através de BI, aquilo que a gente está fazendo — se estamos alcançando as metas ou não. Não só o que nós estamos fazendo, mas o que a sociedade capixaba está fazendo”, explicou Casagrande durante o lançamento.
A plataforma integrará informações de diferentes áreas — como energia, mobilidade, saneamento e uso do solo — em um só ambiente, com indicadores e painéis de desempenho.
Dentro do portal, há outra novidade: a abertura de uma consulta pública para o Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas (PEAMC). O documento reúne diretrizes e propostas para fortalecer a capacidade do Espírito Santo de lidar com eventos extremos, como secas, enchentes e elevação do nível do mar.
A população pode enviar sugestões até o dia 11 de dezembro pelo e-mail [email protected]. A ideia é construir um plano com a participação de diferentes setores da sociedade, unindo ciência, gestão pública e envolvimento comunitário.
