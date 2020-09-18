Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

Your browser does not support the audio element. No ES, 525 leitos destinados à Covid já migraram para outras doenças

Os leitos estão sendo destinados para tratamento de pacientes com acidente vascular cerebral (AVC), traumas e infartos. O processo de reversão do perfil hospitalar da rede própria começou a ser realizado pela Secretaria Estadual de Saúde no final de julho, quando a taxa de ocupação estabilizou na casa dos 70%.

Reunindo leitos de UTI e de enfermaria, o governo do Estado já chegou a disponibilizar 1532 vagas para pacientes com coronavírus, incluindo a oferta da rede particular, filantrópica e do Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, esse número está em 1007 vagas para pacientes com Covid-19  uma diferença de 525 vagas.

Atualmente, o Estado tem 545 leitos de UTI para pacientes com Covid-19  a taxa de ocupação está em 61,8%. Mas quando considerado todas as vagas de UTI ampliadas durante a pandemia, a taxa de ocupação é de 47%, número utilizado pelo governo para a confecção do Mapa de Risco. Esse índice dá ao Estado a possibilidade de ampliar a flexibilização das regras de convivência. No entanto, vale lembrar que as medidas de higiene e de distanciamento social devem continuar sendo utilizadas pelas pessoas.

"É a primeira vez que chegamos a uma taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 50%. Chegamos a ter um total de 715 leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid-19 e a uma taxa de ocupação de quase 90%. Agora, não estamos mais usando todos esses leitos, mas é o número de leitos que podemos utilizar se houver uma nova onda da doença. Estamos reservando, atualmente, 545 leitos de UTI para pacientes contaminados", enfatizou o governador Renato Casagrande em pronunciamento na tarde desta sexta-feira (18).

O governador explicou ainda que o dado influencia diretamente na classificação de risco de contágio nas cidades capixabas. "Essa taxa menor nos permite mexer no eixo horizontal do gráfico do mapa de risco, que é a vulnerabilidade, considerada adequada a partir de agora. Combinado com as ameaças  a média móvel de óbitos, número de casos ativos dos últimos 28 dias e quantidade de testes por mil pessoas  nos permite um mapa de risco com apenas três municípios (Montanha, São José do Calçado e Ibatiba) no risco moderado e os demais (75 cidades) na classificação do risco baixo", detalhou Casagrande.

De acordo com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, foram cerca de 7800 mil internações de pacientes confirmados com Covid-19 desde o início da pandemia no Espírito Santo, sendo que 4,3 mil receberam alta com cura da doença.