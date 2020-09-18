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Cinco mortes

Coronavírus: ES tem menor número de óbitos diários desde maio

Apesar do registro de 5 mortes em 24 horas, o mais baixo desde maio, a Sesa esclarece que o número de óbitos em investigação permanece no mesmo patamar, variando, na última semana, de 19 a 22

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 18:02
Sesa, Secretaria de Estado da Saúde
Sesa, Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Fernando Madeira
Com apenas cinco óbitos contabilizados nas últimas 24 horas, o Espírito Santo atingiu nesta sexta-feira (18) o menor número de novas mortes diárias por coronavírus desde maio deste ano. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que ainda informa que 802 novos casos foram notificados no Estado.
Coronavírus: ES tem menor número de óbitos diários desde maio
Ainda de acordo com as informações do painel, a última vez que foi registrado um número de óbitos menor que este foi no dia 2 de maio, um sábado, quando, segundo a Sesa, foram contabilizadas três mortes no período de 24 horas. 
O número de mortes registradas nesta sexta (18) - 5 óbitos - é considerado baixo, se comparado com as últimas duas sextas-feiras deste mês de setembro. No dia 4, foram registrados 14 óbitos e, no dia 11, foi registrado que 18 pessoas que perderam a vida por conta da Covid-19, segundo a Sesa.
A reportagem de A Gazeta procurou a Sesa para saber se há alguma explicação para a redução do número de novas mortes em 24 horas. A Secretaria da Saúde informou que projetou a redução no número de óbitos a partir de setembro, o que tem se consolidado devido à queda do número de casos e agravamentos.
Apesar do registro de 5 mortes em 24 horas, o mais baixo desde maio, a Sesa esclarece que o número de óbitos em investigação permanece no mesmo patamar, variando, na última semana, de 19 a 22.
No Espírito Santo, ainda segundo a Sesa, já são 123.273 casos de coronavírus e 3.404 mortes. De acordo com a pasta, 113.909 pessoas já foram consideradas curadas da Covid-19 e a taxa de mortalidade está em 2,8%. 354.982 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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