Sesa, Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: ES tem menor número de óbitos diários desde maio

Ainda de acordo com as informações do painel, a última vez que foi registrado um número de óbitos menor que este foi no dia 2 de maio, um sábado, quando, segundo a Sesa, foram contabilizadas três mortes no período de 24 horas.

O número de mortes registradas nesta sexta (18) - 5 óbitos - é considerado baixo, se comparado com as últimas duas sextas-feiras deste mês de setembro. No dia 4, foram registrados 14 óbitos e, no dia 11, foi registrado que 18 pessoas que perderam a vida por conta da Covid-19, segundo a Sesa.

A reportagem de A Gazeta procurou a Sesa para saber se há alguma explicação para a redução do número de novas mortes em 24 horas. A Secretaria da Saúde informou que projetou a redução no número de óbitos a partir de setembro, o que tem se consolidado devido à queda do número de casos e agravamentos.

Apesar do registro de 5 mortes em 24 horas, o mais baixo desde maio, a Sesa esclarece que o número de óbitos em investigação permanece no mesmo patamar, variando, na última semana, de 19 a 22.