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Pandemia

Coronavírus: ES registra mais de 3,4 mil mortes e 122.471 casos

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados nesta sexta-feira (18), mostram que o Estado soma 3.404 óbitos em decorrência da Covid-19 desde o começo da pandemia

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 16:53
Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.404 mortes e 123.273 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (18). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 802 novos casos e 5 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.104 registros da doença, seguida por Serra (14.850), Vitória (14.711) e Cariacica (11.444). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.037 moradores infectados.

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CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 113.099 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 354.982 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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