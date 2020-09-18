Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Volta às aulas

Ensino infantil: protocolo de segurança sai na próxima semana

As medidas de biossegurança estão sendo analisadas por um grupo de trabalho que reúne representantes dos professores, pais e responsáveis de alunos e Ministério Público do Estado

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 13:22
Foto de escola com sala de aula vazia
Escolas: volta às aulas no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
O protocolo que vai definir as medidas de biossegurança que serão adotadas na volta às aulas do ensino infantil do Espírito Santo será divulgado na próxima semana. 
Ensino infantil: protocolo de segurança sai na próxima semana
O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18) durante entrevista coletiva concedida pelos secretários de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes, e da Educação (Sedu), Vitor de Ângelo.
Com as aulas presenciais suspensas desde o mês de março, ainda não há data confirmada para o retorno das atividades escolares no ensino médio, fundamental e na educação infantil. No ensino superior, as atividades foram retomadas segunda-feira (14).
"Reunimos condições para que em outubro não exista vedação por razões sanitárias para a retomada gradual, progressiva e facultada dentro do modelo proposto e debatido com a sociedade para a retomada. No entanto, são necessárias ainda avaliações e repactuações e não há uma definição"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Em agosto, o governo do Estado publicou uma portaria que traz as regras a serem seguidas pelas instituições de ensino, em todas as etapas e modalidades, no retorno das atividades escolares de forma presencial durante a pandemia.
Neste mês, foi apresentado pelo governo o Plano de Retomada das Aulas Presenciais para a Educação Básica nas escolas da rede estadual. Uma das propostas sugere que a volta às aulas nas escolas públicas estaduais sejam promovidas com turmas divididas com 50% de alunos de forma presencial e a outra metade em estudos não presenciais, de forma remota.
De acordo com as autoridades, o grande desafio é a educação infantil. Na última segunda-feira (14), o subsecretário Luiz Carlos Reblin destacou que a Sesa e a Sedu finalizaram um documento que trata dos protocolos da educação infantil.
Nesta sexta, o secretário de Estado da Educação ressaltou que as propostas ainda estão sendo analisadas por um conjunto de acompanhamento técnico formado por 19 segmentos ligados à educação - representantes dos pais, alunos e professores, empresários - e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
A gente apresentou na semana passada a minuta com essas propostas. Os representantes desse grupo de trabalho estão fazendo a leitura desse texto e estão tendo um tempo para dialogar com aqueles que eles representam e reportarem suas contribuições na próxima reunião do Grupo de Trabalho, e possivelmente na semana que vem, a gente deve fechar e a partir daí  tornar público e oficial esses protocolos da educação infantil, explicou Vitor de Ângelo. 

Veja Também

Servidores da educação da rede estadual do ES vão ser testados para Covid

Consulta pública: Sedu recebe 6 mil sugestões para a volta às aulas

Restrições na volta às aulas no ES envolvem cordões, brincos e até chupetas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados