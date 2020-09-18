Ensino infantil: protocolo de segurança sai na próxima semana

"Reunimos condições para que em outubro não exista vedação por razões sanitárias para a retomada gradual, progressiva e facultada dentro do modelo proposto e debatido com a sociedade para a retomada. No entanto, são necessárias ainda avaliações e repactuações e não há uma definição"

A gente apresentou na semana passada a minuta com essas propostas. Os representantes desse grupo de trabalho estão fazendo a leitura desse texto e estão tendo um tempo para dialogar com aqueles que eles representam e reportarem suas contribuições na próxima reunião do Grupo de Trabalho, e possivelmente na semana que vem, a gente deve fechar e a partir daí tornar público e oficial esses protocolos da educação infantil, explicou Vitor de Ângelo.