"Ninho vazio": impactos da saída dos filhos de casa na relação com os pais

Para muitos pais, é preciso entender que o momento da separação ou novos rumos trilhados pelos filhos não está diretamente ligado à falta ou redução da afetividade da família. Crédito: Pexels

Filhos crescem, se tornam adultos independentes e, uma hora ou outra, precisam sair da casa dos pais. O momento costuma gerar uma mistura de sentimentos para alguns pais, como a sensação de dever cumprido e satisfação, mas outros sofrem com o distanciamento e temem pela quebra de vínculo afetivo. O sentimento tem nome: síndrome do "ninho vazio".

Em entrevista ao programa "CBN e a Família”, a psicóloga Adriana Müller destaca que a palavra "solidão" se encaixa bem à situação vivida no momento em que os filhos saem do ambiente do núcleo familiar, o qual eram habituados.

"Os filhos marcam presença na nossa vida, que é associada à imagem de um ninho composto pela agitação dos passarinhos, com muitas bocas piando. Mas um dia eles crescem e seguem cada um a sua vida, deixando o ninho vazio" Adriana Müller - Psicologa e comentarista da Rádio CBN

Segundo Adriana, é preciso que os pais compreendam o momento da separação e saibam que novos rumos trilhados pelos filhos não está diretamente ligado à falta ou redução da afetividade da família. "Os jovens e adultos sentem a necessidade, a partir do seu amadurecimento, de buscarem novos desafios, construírem à sua própria vida, com sua casa própria, responsabilidades e saírem do ambiente em que viveram", comenta.

A psicóloga destaca que os efeitos da síndrome do "ninho vazio" não estão relacionados somente à saudade dos filhos e à solidão, mas também à falta de preparação prévia dos pais para essa fase da vida. “É bom que o casal se prepare para o que vá ocorrer, busquem desde sempre outras atividades além das quem envolvam os filhos, saiam com amigos, ou apenas no núcleo do casal”, ressalta.

Adriana finaliza destacando que os pais também devem lembrar que o ninho não ficará completamente vazio. Se foi construído com amor, ele sempre receberá de volta seus "filhotes". "Os filhos sempre vão voltar para a casa dos pais, mesmo que para um jantar de sábado, um almoço reunindo a família durante o domingo e, melhor ainda, muitas vezes vão trazer consigo outros 'filhotinhos' para proporcionar mais amor e preencher o ambiente", conclui.

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