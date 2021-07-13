"Ninho vazio": impactos da saída dos filhos de casa na relação com os pais

Filhos crescem, se tornam adultos independentes e, uma hora ou outra, precisam sair da casa dos pais. O momento costuma gerar uma mistura de sentimentos para alguns pais, como a sensação de dever cumprido e satisfação, mas outros sofrem com o distanciamento e temem pela quebra de vínculo afetivo. O sentimento tem nome: síndrome do "ninho vazio".
Em entrevista ao programa "CBN e a Família”, a psicóloga Adriana Müller destaca que a palavra "solidão" se encaixa bem à situação vivida no momento em que os filhos saem do ambiente do núcleo familiar, o qual eram habituados.
"Os filhos marcam presença na nossa vida, que é associada à imagem de um ninho composto pela agitação dos passarinhos, com muitas bocas piando. Mas um dia eles crescem e seguem cada um a sua vida, deixando o ninho vazio"
Segundo Adriana, é preciso que os pais compreendam o momento da separação e saibam que novos rumos trilhados pelos filhos não está diretamente ligado à falta ou redução da afetividade da família. "Os jovens e adultos sentem a necessidade, a partir do seu amadurecimento, de buscarem novos desafios, construírem à sua própria vida, com sua casa própria, responsabilidades e saírem do ambiente em que viveram", comenta.
A psicóloga destaca que os efeitos da síndrome do "ninho vazio" não estão relacionados somente à saudade dos filhos e à solidão, mas também à falta de preparação prévia dos pais para essa fase da vida. “É bom que o casal se prepare para o que vá ocorrer, busquem desde sempre outras atividades além das quem envolvam os filhos, saiam com amigos, ou apenas no núcleo do casal”, ressalta.
Adriana finaliza destacando que os pais também devem lembrar que o ninho não ficará completamente vazio. Se foi construído com amor, ele sempre receberá de volta seus "filhotes". "Os filhos sempre vão voltar para a casa dos pais, mesmo que para um jantar de sábado, um almoço reunindo a família durante o domingo e, melhor ainda, muitas vezes vão trazer consigo outros 'filhotinhos' para proporcionar mais amor e preencher o ambiente", conclui.
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Não sofra sozinho e não diminua seu sofrimento
Segundo Adriana, o momento sem os filhos é a época do casal se voltar para a vida a dois, como era no início, o que faziam, quais eram os programas que faziam e poderem resgatar. "É puxar na memória e trazer à tona o momento do namoro, o qual apenas tinham os dois, em outro estágio de vida aproveitar os momentos juntos para conversar e redescobrir os assuntos em comum", explica.
Muitos pais passam anos da vida apenas em função dos filhos, assim como maior interesse o que seus filhos fazem, no momento do "ninho vazio" é a hora de buscar novos atrativos. "Buscar um novo hobby, fazer cursos, esportes, aulas que fazem expandir o conhecimento, o que não pode é ficar apenas no modo saudosista de quando os filhos estavam em casa", destaca a psicóloga.
A psicóloga ainda ressalta que, caso os pais estejam sofrendo muito com a família e não consiga encontrar no núcleo familiar o suporte que precisa, é interessante buscar uma ajuda de profissional da saúde. "Para algumas pessoas o sentimento pode se tornar uma bola de neve e trazer à tona outros problemas de saúde que estavam retidos, por isso, é interessante buscar um auxílio de um psicólogo para auxiliar a lidar com os sentimentos", finaliza.