Naufrágio no ES: 'Foi encontrado onde nasceu', diz família de tripulante

Eric e a esposa Rosângela comemorando aniversário de casamento Crédito: Arquivo da Família

Para a esposa dele, Rosângela Maria Rosa Barcelos Rangel, há agora um misto de sentimentos. "Sinto alívio por tê-lo encontrado e ao mesmo tempo ainda tinha esperanças de encontrá-lo vivo, pela experiência que ele tem e pelo tempo de embarque. Mas se Deus quis assim, assim seja. Muitos amigos estiveram hoje (26) no sepultamento, e colegas de faculdade. Agradecemos todo o carinho por ele e a vida segue", lamentou.

Sobre ter sido encontrado em Aracruz, a esposa comenta que a família já imaginava que ele poderia estar lá. "Nós, em família, fizemos as buscas lá mesmo onde ele foi encontrado. Estivemos na região de carro, parece até mentira. A família estava no lado certo e a Marinha estava procurando para o outro lado. E ele nasceu em Aracruz", disse.

Para a filha mais nova do casal, Erica Rosa Rangel, a maior angústia passou. "Passou porque conseguimos dar algo digno ao meu pai. Claro que queria ter encontrado com vida, mas saber que poderíamos não dar uma despedida à altura era muito ruim. Os marítimos estavam afoitos e acabou sendo um alívio para todos. Foram 24 dias de buscas", afirmou.

Eric com o neto Davi Vieira Rangel, de 5 anos Crédito: Arquivo da família

Para ela, as últimas lembranças do pai estão ligadas à generosidade dele. "Ele não dizia não para nada, era muito generoso. E ouvimos de todos isso, então o que ele era dentro de casa, era na rua também. E foi encontrado na terra dele, em Aracruz. As autoridades passaram a procurar mais ao sul e nós passamos por lá, na colônia dos pescadores de Aracruz, antes de ele vir a ser encontrado. Ficamos muito emocionados, ele gostava tanto de lá", contou.

"AGORA É SÓ SAUDADE DO MEU ETERNO NAMORADO"

Rosângela conta ainda que em menos de um mês ela e Eric completariam 34 anos de casados. "Agora é só saudade do meu eterno namorado. Vamos conviver com a dor e com a saudade. Iríamos fazer 34 anos de casados em 19 de dezembro. A última lembrança que tenho com ele foi no aniversário da nossa filha, ele se despedindo, entregando a camisa do Flamengo para ela. Ele era flamenguista doente. Ele se despediu falando que não ia viajar, porque nesse último embarque ele nem ia, mas precisou. Então ele a acordou, entregou a camisa do time, que ele tinha coleção. Ele era conhecido por isso, até no cemitério estavam falando", relembrou.

Eric e a esposa Rosângela juntos em casamento de amigos Crédito: Arquivo da família

RELEMBRE O CASO

Um chefe de máquinas desapareceu após um rebocador afundar em Guarapari, no início da noite do dia 1º de novembro. A embarcação naufragou depois de bater em uma pedra, segundo informações dos familiares da vítima. Dois outros tripulantes foram resgatados com vida na tarde de segunda-feira (02), após passarem várias horas em alto-mar, mas Eric não foi mais visto. O rebocador havia embarcado com destino ao Porto de Açu, no Rio de Janeiro.

Os dois colegas foram resgatados em alto-mar no dia seguinte, 2 de novembro. Ambos estavam bem debilitados, desnorteados e foram levados para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Um deles apresentava também hipotermia. No entanto, Eric não foi encontrado.

A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o acidente. Nas primeiras buscas, a entidade utilizou um navio-patrulha, duas embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo e contou até com um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).