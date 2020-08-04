Mulher e os cinco filhos moravam na casa incendiada em Cariacica

A casa que foi completamente destruída pelo fogo durante a noite desta segunda-feira (3), no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica, era o local onde moravam a cuidadora de idosos Munique Leite de Souza e os cinco filhos, que têm entre sete e 20 anos. Por sorte, ninguém se feriu.
No momento do incêndio, ela tinha saído para ir à farmácia e a filha mais nova continuou na residência, que era construída majoritariamente de madeira. "Foi o tempo de ir e voltar. Quando cheguei, a casa já estava incendiada. Da casa de baixo deu para ver o fogo se alastrando", contou.
"Os vizinhos tentaram apagar, mas não conseguiram. O fogo tomou tudo. Não sei como eu vou fazer. Não sei..."
Por causa das chamas, até a caixa de água derreteu. Na manhã desta terça-feira (4), era possível identificar eletrodomésticos e peças de roupas destruídas pelo incêndio. Dos pertences da família, sobraram apenas as roupas que os seis estavam vestindo quando tudo aconteceu.
Tamanha a proporção do fogo, o sobrado da vizinha, que tinha sido reformado recentemente, também ficou prejudicado. "Vamos ter de lutar contra essa situação. Vamos ter de lutar, não tem jeito. Mas a gente vai conseguir", disse a dona de casa Diomar dos Santos, em entrevista para a TV Gazeta.
Enquanto lutam para reconquistar tudo, Munique e os cinco filhos vão morar na casa da mãe dela, que fica no mesmo terreno da casa destruída. Como a perícia do Corpo de Bombeiros não havia sido solicitada até a manhã desta terça-feira (4), a causa do incêndio não foi identificada.