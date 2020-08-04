Perderam tudo

Mulher e os cinco filhos moravam na casa incendiada em Cariacica

Munique Leite de Souza tinha saído para ir à farmácia quando o incêndio começou; fogo destruiu toda a residência, durante a noite da última segunda-feira (3)
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 15:49

A casa que foi completamente destruída pelo fogo durante a noite desta segunda-feira (3), no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica, era o local onde moravam a cuidadora de idosos Munique Leite de Souza e os cinco filhos, que têm entre sete e 20 anos. Por sorte, ninguém se feriu.
No momento do incêndio, ela tinha saído para ir à farmácia e a filha mais nova continuou na residência, que era construída majoritariamente de madeira. "Foi o tempo de ir e voltar. Quando cheguei, a casa já estava incendiada. Da casa de baixo deu para ver o fogo se alastrando", contou.
"Os vizinhos tentaram apagar, mas não conseguiram. O fogo tomou tudo. Não sei como eu vou fazer. Não sei..."
Munique Leite de Souza - Cuidadora de idosos e moradora da casa
Por causa das chamas, até a caixa de água derreteu. Na manhã desta terça-feira (4), era possível identificar eletrodomésticos e peças de roupas destruídas pelo incêndio. Dos pertences da família, sobraram apenas as roupas que os seis estavam vestindo quando tudo aconteceu.
Casa incendiada no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica
De pé sobrou apenas a estrutura de um banheiro; todo o resto foi tomado pelo fogo Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Tamanha a proporção do fogo, o sobrado da vizinha, que tinha sido reformado recentemente, também ficou prejudicado. "Vamos ter de lutar contra essa situação. Vamos ter de lutar, não tem jeito. Mas a gente vai conseguir", disse a dona de casa Diomar dos Santos, em entrevista para a TV Gazeta.
Enquanto lutam para reconquistar tudo, Munique e os cinco filhos vão morar na casa da mãe dela, que fica no mesmo terreno da casa destruída. Como a perícia do Corpo de Bombeiros não havia sido solicitada até a manhã desta terça-feira (4), a causa do incêndio não foi identificada. 

