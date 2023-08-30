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Mulher colhe abóbora gigante de 16 kg no quintal de casa em Aracruz

Caso ocorreu com a auxiliar de informática Gessika Alexandre, que colheu o fruto; terra "bem nutrida" pode ter contribuído para o crescimento anormal
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

30 ago 2023 às 18:36

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 18:36

Mulher colhe abóbora gigante de 16 kg no quintal de casa em Aracruz
A abóbora de 16 kg foi colhido pela moradora de Vila do Riacho no último domingo (27) Crédito: Acervo pessoal
Imagine se deparar com uma abóbora gigante no quintal da própria casa. Foi o que aconteceu com a auxiliar de informática Gessika Alexandre Lemos Morozewsky, moradora de Vila do Riacho, no litoral de Aracruz, Norte do Estado. O fruto rasteiro foi colhido por ela no último domingo (27), pesa mais de 16 kg. 
"Nem a gente sabe como isso aconteceu! Temos outros pés de abóbora no quintal, mas nenhum deu fruto tão grande assim", disse Gessika. 
Na visão da auxiliar de informática, a qualidade da terra do quintal pode ter contribuído para o crescimento anormal da abóbora. 
"Temos o costume de jogar no quintal caroço de frutas, restos de legumes, verduras... Inclusive, além dessa, tem outras três abóboras nascendo, e a gente acredita que elas também serão bem grandes"
Gessika Alexandre Lemos Morozewsky - Auxiliar de informática
E a visão de Gessika pode sim estar certa. De acordo com o engenheiro agrônomo, Luis de Mello, a qualidade da terra é de suma importância para o fortalecimento da planta.
"O aporte de restos orgânicos ou matéria orgânica compostada contribui e muito no condicionamento dos solos, bem como na nutrição das plantas", explicou.
Ele ainda esclarece que não existe um tamanho exato para o crescimento de uma abóbora. Isso vai depender da variedade da espécie.
Mas, segundo ele, existem sim abóboras gigantes. É o caso do legume cultivado por um agricultor italiano na Toscana, ao Norte da Itália, que foi ao topo dos recordes mundiais do Guiness Book em abóboras gigantes, em outubro de 2021.

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