Mulher colhe abóbora gigante de 16 kg no quintal de casa em Aracruz

A abóbora de 16 kg foi colhido pela moradora de Vila do Riacho no último domingo (27) Crédito: Acervo pessoal

Imagine se deparar com uma abóbora gigante no quintal da própria casa. Foi o que aconteceu com a auxiliar de informática Gessika Alexandre Lemos Morozewsky, moradora de Vila do Riacho, no litoral de Aracruz , Norte do Estado. O fruto rasteiro foi colhido por ela no último domingo (27), pesa mais de 16 kg.

"Nem a gente sabe como isso aconteceu! Temos outros pés de abóbora no quintal, mas nenhum deu fruto tão grande assim", disse Gessika.

Na visão da auxiliar de informática, a qualidade da terra do quintal pode ter contribuído para o crescimento anormal da abóbora.

"Temos o costume de jogar no quintal caroço de frutas, restos de legumes, verduras... Inclusive, além dessa, tem outras três abóboras nascendo, e a gente acredita que elas também serão bem grandes" Gessika Alexandre Lemos Morozewsky - Auxiliar de informática

E a visão de Gessika pode sim estar certa. De acordo com o engenheiro agrônomo, Luis de Mello, a qualidade da terra é de suma importância para o fortalecimento da planta.

"O aporte de restos orgânicos ou matéria orgânica compostada contribui e muito no condicionamento dos solos, bem como na nutrição das plantas", explicou.

Ele ainda esclarece que não existe um tamanho exato para o crescimento de uma abóbora. Isso vai depender da variedade da espécie.