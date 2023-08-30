Padre aciona resgate após capivara se esconder em igreja de Cachoeiro

A Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Cachoeiro de Itapemirim, recebeu a visita de um fiel inusitado na tarde desta quarta-feira (30). A Polícia Militar Ambiental foi acionada pelo padre Evaldo Ferreira, após uma capivara se esconder na igreja localizada no bairro IBC.
A visitante foi descoberta após uma pessoa que passava em frente à igreja ver o animal entrando no prédio. O padre responsável pela comunidade foi ao local e identificou a capivara escondida no canto da sala de catequese. Segundo ele, o caso foi por volta das 11h30 e ninguém estava na igreja no momento do ocorrido.
"Eu tomei o maior susto porque em frente à igreja tem uma área verde e um córrego bem pequeno, mas nunca imaginava que de lá podia sair um animal desse. É bem grande"
Para o pároco, o caso é importante para refletir sobre a forma que o ser humano está lidando com o Meio Ambiente. “Para esses animais estarem buscando a gente aqui na área urbana, no mínimo eles estão buscando alimento ou água porque o habitat deles foi invadido por nós”, ressalta.
O padre acionou a Polícia Militar Ambiental, que chegou ao local por volta das 16h. A reportagem de A Gazeta procurou pela corporação, mas não teve retorno até a publicação do texto.