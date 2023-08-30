Familiares e amigos comemoram última quimioterapia de recepcionista no ES

Após oito meses de tratamento contra um câncer de mama, Keyd Lozorio, de 31 anos, realizou e comemorou, nesta quarta-feira (30), a última quimioterapia dela. Com uma carreata especial, ela seguiu pela BR 262, de Cariacica, até um hospital particular, onde era esperada por amigos e familiares.
A cena surpreendeu a repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, que passava pela rodovia quando a carreata passava.
"Minha última quimio (quimioterapia). Quem não ficaria nessa expectativa para o último dia de tratamento. Um tratamento tão pesado, mas que a gente venceu, graças a Deus"
Foram meses de tratamento contra o câncer de mama triplo negativo. Keyd descobriu a doença em outubro do ano passado, quando foi realizar uma cirurgia plástica.
Nas redes sociais, a recepcionista compartilhava cada etapa do tratamento. De acordo com Keyd, a mais difícil foi cortar o cabelo.
“Passei pelo momento difícil quando caiu muito meus cabelos e eles também estavam comigo, então nada mais justo que estar todo mundo para comemorar também”, disse Keyd.
Com informações de Vanessa Calmon, da TV Gazeta.