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Carreata da vida

Familiares e amigos comemoram última quimioterapia de recepcionista no ES

Amigos e familiares fizeram uma carreata que passou pela BR 262, em Cariacica, e seguiu até o hospital onde Keyd Lozorio realizou o procedimento pela última vez
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

30 ago 2023 às 16:22

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 16:22

Após oito meses de tratamento contra um câncer de mama, Keyd Lozorio, de 31 anos, realizou e comemorou, nesta quarta-feira (30), a última quimioterapia dela. Com uma carreata especial, ela seguiu pela BR 262, de Cariacica, até um hospital particular, onde era esperada por amigos e familiares.
A cena surpreendeu a repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, que passava pela rodovia quando a carreata passava.
"Minha última quimio (quimioterapia). Quem não ficaria nessa expectativa para o último dia de tratamento. Um tratamento tão pesado, mas que a gente venceu, graças a Deus"
Keyd Lozorio - Recepcionista
Recepcionista comemora última quimioterapia
Carreata para comemorar última quimioterapia Crédito: Vanessa Calmon
Foram meses de tratamento contra o câncer de mama triplo negativo. Keyd descobriu a doença em outubro do ano passado, quando foi realizar uma cirurgia plástica.
Recepcionista comemora última quimioterapia
Recepcionista comemora última quimioterapia realizada nesta quarta-feira (30) Crédito: Ronaldo Rodrigues
Nas redes sociais, a recepcionista compartilhava cada etapa do tratamento. De acordo com Keyd, a mais difícil foi cortar o cabelo.
“Passei pelo momento difícil quando caiu muito meus cabelos e eles também estavam comigo, então nada mais justo que estar todo mundo para comemorar também”, disse Keyd.
Recepcionista comemora última quimioterapia
Amigos e familiares celebram última sessão de quimioterapia com bolas e mensagens de apoio Crédito: Ronaldo Rodrigues
Com informações de Vanessa Calmon, da TV Gazeta. 

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