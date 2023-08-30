Familiares e amigos comemoram última quimioterapia de recepcionista no ES

Após oito meses de tratamento contra um câncer de mama, Keyd Lozorio, de 31 anos, realizou e comemorou, nesta quarta-feira (30), a última quimioterapia dela. Com uma carreata especial, ela seguiu pela BR 262, de Cariacica , até um hospital particular, onde era esperada por amigos e familiares.

A cena surpreendeu a repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, que passava pela rodovia quando a carreata passava.

"Minha última quimio (quimioterapia). Quem não ficaria nessa expectativa para o último dia de tratamento. Um tratamento tão pesado, mas que a gente venceu, graças a Deus" Keyd Lozorio - Recepcionista

Carreata para comemorar última quimioterapia Crédito: Vanessa Calmon

Foram meses de tratamento contra o câncer de mama triplo negativo. Keyd descobriu a doença em outubro do ano passado, quando foi realizar uma cirurgia plástica.

Recepcionista comemora última quimioterapia realizada nesta quarta-feira (30) Crédito: Ronaldo Rodrigues

Nas redes sociais, a recepcionista compartilhava cada etapa do tratamento. De acordo com Keyd, a mais difícil foi cortar o cabelo.

“Passei pelo momento difícil quando caiu muito meus cabelos e eles também estavam comigo, então nada mais justo que estar todo mundo para comemorar também”, disse Keyd.

Amigos e familiares celebram última sessão de quimioterapia com bolas e mensagens de apoio Crédito: Ronaldo Rodrigues