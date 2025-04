Pitbull

Mulher atacada pelo próprio cachorro em Marataízes segue internada na UTI

Marisa Oliveira Magalhães, de 46 anos, sofreu diversas lacerações nos braços e pernas, o animal estava com a família há quatro meses

2 min de leitura min de leitura

Marisa sofreu diversas lacerações nos braços e pernas. (Reprodução | Arquivo de família)

Geizy Gomes TV Gazeta Sul / [email protected]

A autônoma Marisa Oliveira Magalhães, de 46 anos, que foi atacada pelo próprio cachorro, da raça Pitbull, segue internada na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O caso aconteceu na última quarta-feira (9), no quintal de sua casa, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Em contato com a reportagem de A Gazeta, a filha de Marisa, a dona de casa Andressa Magalhães Porto, a mãe sofreu diversas lacerações nos braços e pernas.

Ela fecha os olhos e parece que está revivendo o momento do ataque. Contou que, quando dorme, sonha com o cachorro bravo querendo pegá-la Andressa Magalhães Porto • Filha de Marisa

Logo após o ataque, Marisa foi atendida pelo Samu (192) e encaminhada ao Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim. Em seguida, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internada.

O repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, também conversou com familiares, que deram detalhes sobre o estado de saúde de Marisa. O braço direito está em processo de cicatrização, enquanto o esquerdo, que foi dilacerado, inspira maiores cuidados. Ela está em tratamento com antibióticos para evitar infecções, e a equipe médica da Santa Casa já começou a retirada dos pontos.

Ainda segundo a apuração, Marisa recebeu uma bolsa de sangue nesta sexta-feira (11). A previsão inicial é que ela permaneça internada por cerca de 20 dias. Ela fraturou o osso do braço esquerdo, mas a equipe médica aguarda a cicatrização das feridas para realizar a imobilização. Marisa está lúcida, tem se comunicado melhor e já consegue se alimentar.

O ataque

Marisa contou à filha que estava limpando o local quando foi atacada pelo cachorro, um Pitbull, adquirido por ela e seu companheiro há cerca de quatro meses, ainda filhote.

“Ela estava indo cuidar dele, limpar as fezes, trocar a água e colocar comida. Disse que, quando abriu o portão, ele saiu do lugar onde costumava ficar. Quando ela voltou para pegar a vassoura, o cachorro tentou sair. Ela não deixou, e então ele partiu para cima dela”, contou Andressa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta