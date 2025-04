Criança atacada por pitbull em Cariacica teve crânio perfurado por mordida

Segundo relatos, a família chegou em casa na noite de sexta e, logo após a mãe abrir o portão, o cachorro desceu da lage da residência e atacou o menino, que estava no colo do pai. Na sequência, a família procurou por ajuda na sede da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Nova Rosa da Penha, de onde os militares auxiliaram no resgate da criança.>