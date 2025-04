Ataque

Criança é atacada por pitbull da família e internada em estado grave em Vitória

Caso ocorreu na noite desta sexta-feira (11), na casa da família em Cariacica; a criança de 1 ano e oito meses foi transferida para o Pronto-Socorro Dr. Milena Gottardi, onde passou por cirurgia

A criança foi transferida para o Pronto-Socorro do Hospital Infantil Dra. Milena Gottardi, em Vitória. (Reprodução)

Uma criança de um ano e oito meses foi atacada por um cachorro da raça pitbull nesta sexta-feira (11), no bairro Nova Esperança 2 em Cariacica, na Grande Vitória, e foi internada em estado grave. Após o ataque, os pais foram a um destacamento da Polícia Militar pedir ajuda de policiais. Informações preliminares indicam que o animal era da própria família da vítima e fugiu após o ataque.

De acordo com a nota encaminhada pela Prefeitura de Cariacica, a criança foi prontamente atendida pela equipe médica do Pronto Atendimento de Alto Lage e, após os primeiros cuidados, foi transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital de referência. O estado de saúde da criança era estável no momento da transferência.

Por volta das 21h, a criança passava por uma cirurgia enquanto os pais aguardavam pelo fim do procedimento médico.

Após passar por cirurgia, a criança permanece internada no hospital e tem o quadro estável. O menino sofreu perfuração profunda no crânio devido à mordida do animal.

Neste sábado (12), vizinhos contaram que a família chegou em casa na noite de sexta e, logo após a mãe abrir o portão, o cachorro desceu da lage da residência e atacou o menino, que estava no colo do pai. Na sequência, a família procurou por ajuda na sede da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Nova Rosa da Penha, de onde os militares auxiliaram no resgate da criança.

Devido à situação, os moradores próximos ao local onde ocorreu o ataque sentem medo por uma eventual aparição do pitbull e consequentemente um novo ataque.

