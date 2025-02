Homicídio qualificado

MP denuncia pai preso suspeito de matar filho asfixiado em Vila Velha

Fernando Nelson Neves Nascimento, de 37 anos, confessou o crime após ser preso, no dia 1º de fevereiro deste ano, em Vitória

Fernando Nelson Neves Nascimento foi preso por suspeita de ter assassinado o próprio filho, Bernardo Souza Nascimento, de 6 anos. (Acervo familiar)

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou Fernando Nelson Neves Nascimento, de 37 anos, suspeito de matar asfixiado o próprio filho, que tinha seis anos. O pequeno Bernardo Souza Nascimento foi encontrado morto em uma cama, com os braços e pernas cruzados, com espuma nos lábios em um apartamento no bairro Jabaeté, em Vila Velha, no dia 30 de janeiro deste ano.

Fernando Nelson, que se encontra em detenção provisória, confessou o crime em 1º de fevereiro, quando foi preso em Bairro República, Vitória. Ele foi denunciado por homicídio com quatro qualificadoras e uma causa de aumento: motivo fútil, asfixia, utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que era menor de quatorze anos e sua descendente.

Segundo o MPES, o denunciado premeditou o crime, ao esperar que a criança dormisse e, com intenção de matá-la, a asfixiou durante o sono. A Polícia Civil informou, na ocasião da prisão de Fernando, que o homem contou em depoimento que deu um sedativo ao filho e, depois, asfixiou a criança. Após cometer o crime, o suspeito fugiu e passou a circular entre os municípios de Vitória e Serra, sendo monitorado por câmeras do cerco eletrônico.

Antes do crime, a criança passou o dia na praia com o pai. Na época do assassinato, o delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, Adriano Fernandes, informou que Fernando buscou o garoto dando a entender que queria prestar assistência ao garoto.

No final do passeio, pai e filho conversavam quando Bernardo contou que a mãe pretendia se mudar com ele e os irmãos. Fernando, que, conforme a polícia, já não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança, não gostou da notícia. A Polícia Civil disse que, conforme apontaram as investigações, esse foi o possível gatilho para a decisão de Fernando de cometer o homicídio: a intenção de atingir a ex-esposa.

Em redes sociais, o pai de Bernardo havia publicado mensagens de ameaça direcionadas à ex-companheira, mãe do menino. Em uma das postagens, ele escreveu: "Fiz de tudo por você, me humilhei, pedi uma chance e você não deu ouvidos. Agora vai sentir remorso pelo resto da vida. Nunca mais vai arrumar ninguém". Em outra publicação, ele compartilhou um vídeo íntimo da ex-esposa, acompanhado de novas ameaças.

A mulher, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, já possuía uma medida protetiva contra o ex-marido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado para prestar atendimento à mãe de Bernardo, que chegou ao local após tomar conhecimento do ocorrido.

