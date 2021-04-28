Motoristas afirmam ser impedidos de saírem com ônibus de garagem em Vila Velha

Motoristas disseram que foram impedidos de sair com os ônibus da garagem da Viação Metropolitana e Tabuazeiro na manhã desta quarta (28) Crédito: Aurélio de Freitas

Funcionários da Viação Metropolitana, que opera no Sistema Transcol, e da Viação Tabuazeiro, que opera nas linhas municipais de Vitória, não saíram com os coletivos das garagens nesta quarta-feira (28). Segundo informações obtidas pela TV Gazeta com os próprios funcionários, eles alegam que não tiveram autorização das empresas para saírem com os ônibus da garagem, que fica em Vila Velha.

Segundo os motoristas, eles chegaram na garagem às 4h, pois os primeiros veículos do Sistema Transcol começam a circular por volta de 4h20, mas não foram autorizados a entrar na empresa. Os que conseguiram entrar, não tiveram autorização para sair com os coletivos.

Os motoristas contam que estão com atraso no pagamento de salários e benefícios. Eles alegam que estão com dois pagamentos e três adiantamentos de salários atrasados, além de dois meses de ticket alimentação e recolhimento de benefícios.

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Para a reportagem, os funcionários contaram que teriam recebido um áudio atribuído a um gerente responsável pela garagem, dizendo que o pagamento seria feito nesta terça-feira (27), o que não aconteceu. Então, os funcionários acreditavam que o pagamento seria feito hoje, mas, como também não foi feito, o responsável teria dito aos motoristas que nem precisariam ir ao trabalho e não conseguiriam sair da garagem por uma decisão que seria da empresa.

SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcos Alexandre, afirmou à reportagem de A Gazeta que a entidade vai acionar o GVBus e o governo do Estado para saber que providências serão tomadas. “Quando os trabalhadores param por conta própria, são colocados como os culpados. E quando a empresa faz a mesma coisa?”, pontuou.

A reportagem entrou em contato com o GVBus e o Setpes, sindicatos que representam empresas de transporte de passageiros do Transcol e do Sistema Municipal de Vitória, para informações e um posicionamento sobre a paralisação; e também com a Ceturb-ES e Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória para informações sobre os possíveis atrasos a usuários do sistema. Até o momento, o GVBus e a Ceturb-ES responderam à demanda. Assim que os demais responderem, a matéria será atualizada.

O QUE DIZ O GVBUS

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que representa as empresas que operam no Sistema Transcol, foi procurado pela reportagem e questionado se realmente houve o impedimento da saída dos veículos da garagem na manhã desta quarta-feira (28) e para comentar as reclamações de salários atrasados dos motoristas. Por nota, a entidade informou que "a situação na empresa Metropolitana é pontual e que os ônibus estão circulando normalmente. A operação está sendo realizada pelos consórcios responsáveis pelo Sistema Transcol".

O QUE DIZ A CETURB-ES

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que os "consórcios operadores estão remanejando veículos para que os horários sejam cumpridos", mas que "atrasos são esperados".

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrurura Urbana de Vitória (Setran) informou, por nota, que notificou a Viação Tabuazeiro e que se coloca à disposição para dialogar com as partes e apresentar uma solução para o problema. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que a Viação Tabuazeiro foi notificada. A administração do município está aberta ao diálogo e se dispõe a intermediar as negociações para que empresa, seus trabalhadores e o Ministério Público entrem em acordo, a fim de evitar prejuízos à população. O Sistema Municipal de Transporte é operado pelas empresas Unimar, Grande Vitória e Tabuazeiro. A Viação Tabuazeiro opera com 20 linhas, tem uma frota de 36 ônibus e faz 267 viagens por dia. As três empresas juntas possuem 182 veículos".

HISTÓRICO DE PROBLEMAS

Há duas semanas os ônibus das empresas também não saíram das garagens. Na ocasião, os funcionários protestavam pela falta de pagamento de salários e benefícios . Segundo os motoristas, os vencimentos estariam atrasados há mais de um ano. Eles contam que houve uma negociação para o pagamento dos atrasados em 10 parcelas, mas apenas quatro foram pagas.