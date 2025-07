Vício

Motorista alerta sobre apostas após perder família e R$ 150 mil no ES

"Eu era um cara focado no meu trabalho, na minha família, no meu lazer, no meu esporte. Eu era Alegre, extrovertido. Trabalhava, passeava. Isso era eu. Hoje, isso ficou meio que em segundo plano." O relato é de um motorista de aplicativo de 59 anos que viu a vida desmoronar após se envolver com apostas e jogos online e perder sua família e R$ 150 mil. Ele desabafou sobre sua situação em entrevista exibida nesta quarta-feira (9), no Bom Dia ES, da TV Gazeta.>