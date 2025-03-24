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Polêmica

Homem procura Justiça após acumular R$ 169 mil no 'Tigrinho' e não receber

A retenção do prêmio é comum, segundo Defensoria Pública. Em nota, o órgão explicou que as empresas responsáveis pela plataforma "agem da mesma maneira"

Publicado em 24 de Março de 2025 às 17:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2025 às 17:42
Jogo do tigrinho, Fortune Tiger
O jogo do Tigrinho é alvo de polêmicas no Brasil Crédito: Reprodução
Um homem acumulou mais de R$ 169 mil no "Jogo do Tigrinho" no Distrito Federal, mas não conseguiu resgatar o dinheiro. Segundo a Defensoria Pública, que acionou a Justiça sobre a situação, a plataforma pedia que ele depositasse mais valores para conseguir sacar o prêmio.
A retenção do prêmio é comum, segundo Defensoria Pública. Em nota, o órgão explicou que as empresas responsáveis pela plataforma "agem da mesma maneira". Eles permitem que "os usuários ganhem créditos em reais e prometem o saque desses valores", mas "retêm o saldo existente com base em algum pretexto" e "condicionam a liberação do valor retido ao pagamento de novas quantias via PIX". No entanto, mesmo após o depósito do usuário, as empresas mantém o valor retido.
"É nosso dever proteger os consumidores que se encontram em situações como essa, auxiliando as vítimas a buscarem reparação pelos prejuízos financeiros suportados e garantindo seus direitos", firmou Celestino Chupel, defensor público-geral.
O jogo do Tigrinho é alvo de polêmicas no Brasil. Além de atrair pessoas já endividadas comprometendo a renda de diversas famílias, a plataforma também é acusada de golpes. A publicidade é toda voltada para a obtenção de lucros financeiros, sem nenhum limitador. A partir daí, verifica-se a imposição de bloqueios arbitrários e objeções que não foram anunciadas previamente. As plataformas agem de forma fraudulenta para garantir novos depósitos e, como consequência, mantêm os usuários presos a elas na esperança de realizar os saques prometidos.
A reportagem entrou em contato com a PG Soft Games, responsável pelo jogo, que tem sede em Malta. O espaço será atualizado se houver manifestação.

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