Influenciadores podem ser responsabilizados por promover 'Jogo do Tigrinho' e afins?

O “Fortune Tiger”, popularmente conhecido como “Jogo do Tigrinho”, é um cassino online que chamou a atenção de muitos brasileiros após ser amplamente divulgado por influenciadores digitais. Com promessas de prêmios elevados em poucos segundos, o jogo se espalhou rapidamente nas redes sociais, onde jogadores e criadores de conteúdo compartilham suas “estratégias” para ganhar dinheiro. No entanto, jogos como o “Tigrinho” são classificados como jogos de azar pela Lei de Contravenções Penais, pois dependem exclusivamente da sorte.