Morre adolescente com câncer raro que mobilizou doações em Cachoeiro

Davi Furlan mobilizou a cidade para ajudar em cirurgia para o câncer Crédito: Arquivo da família

Davi foi diagnosticado com um osteosarcoma e, em 2021, iniciou uma campanha para arrecadar recursos para realizar uma cirurgia que seria de alto custo. O câncer no osso da perna do adolescente foi descoberto após ele se queixar de dores depois de uma partida de futebol.

Na época, o oncologista José Pulido, que acompanhava Davi, explicou que o câncer detectado no estudante era um tipo raro da doença, registrado em apenas em 1% da população, mais comum em adolescentes de 13 a 16 anos. A doença atinge ossos longos, como a tíbia, que era o caso do jovem.