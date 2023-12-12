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Após dois anos

Morre adolescente com câncer raro que mobilizou doações em Cachoeiro

Davi Furlan, de 16 anos, lutava contra um osteosarcoma e, em 2021, mobilizou moradores do município para ter ajuda para fazer uma cirurgia; ele faleceu na segunda-feira (11)

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 11:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 dez 2023 às 11:52
Davi Furlan, de 14 anos, passou por cirurgia nesta quinta-feira (07)
Davi Furlan mobilizou a cidade para ajudar em cirurgia para o câncer  Crédito: Arquivo da família
Morreu na última segunda-feira (11) o adolescente Davi Furlan, de 16 anos, que lutava contra um câncer raro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Em 2021, o jovem mobilizou moradores da cidade para receber ajuda no tratamento da doença. Segundo a família, ele estava internado em um hospital particular no município.
Davi foi diagnosticado com um osteosarcoma e, em 2021, iniciou uma campanha para arrecadar recursos para realizar uma cirurgia que seria de alto custo. O câncer no osso da perna do adolescente foi descoberto após ele se queixar de dores depois de uma partida de futebol.
Na época, o oncologista José Pulido, que acompanhava Davi, explicou que o câncer detectado no estudante era um tipo raro da doença, registrado em apenas em 1% da população, mais comum em adolescentes de 13 a 16 anos. A doença atinge ossos longos, como a tíbia, que era o caso do jovem.
O velório do adolescente acontece nesta terça-feira (12), desde às 7h, no Cemitério Park, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. Às 13h, o corpo de Davi será levado para sepultamento no cemitério de Belém, em Vargem Alta.
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