Moradores voltam a passar noite em fila para marcar consulta em Vila Velha

Pacientes enfrentam fila para marcar consulta em unidade de saúde de Vila Velha, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Pacientes têm passado as madrugadas de sexta-feira em uma fila na tentativa de fazer o agendamento de consultas na unidade básica de saúde do bairro Dom João Batista, em Vila Velha , no Espírito Santo . O número de senhas já foi ampliado pela prefeitura do município, mas o problema continua.

Para conseguir uma senha que garante o direito à marcação de um horário com um clínico geral, que acontece nas manhãs das sextas-feiras, há quem chegue na unidade de saúde às 22h do dia anterior. Outros pacientes, em sua maioria idosos, relatam ter chegado ao local por volta das 3h.

O problema acontece porque a quantidade de senhas a serem distribuídas é limitada e, caso cheguem tarde, os pacientes correm o risco de não conseguir marcar a consulta.

Na última semana, um representante da Prefeitura de Vila Velha informou que uma força-tarefa seria realizada na unidade de saúde, a fim de evitar os transtornos.

No entanto, apesar de o número de senhas ter aumentado de 84 para 170 de uma semana para a outra, as dificuldades enfrentadas pela população continuam.

Após conseguir as senhas, os pacientes ainda precisam esperar mais tempo para que as consultas sejam agendadas.