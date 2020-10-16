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Moradores voltam a passar noite em fila para marcar consulta em Vila Velha

Como o número de senhas para a marcação de consultas é limitado, há quem chegue na unidade de saúde de Dom João Batista na noite anterior ao dia da distribuição

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 12:07
Pacientes enfrentam fila para marcar consulta em unidade de saúde de Vila Velha, ES
Pacientes enfrentam fila para marcar consulta em unidade de saúde de Vila Velha, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Pacientes têm passado as madrugadas de sexta-feira em uma fila na tentativa de fazer o agendamento de consultas na unidade básica de saúde do bairro Dom João Batista, em Vila Velha, no Espírito Santo. O número de senhas já foi ampliado pela prefeitura do município, mas o problema continua.
Para conseguir uma senha que garante o direito à marcação de um horário com um clínico geral, que acontece nas manhãs das sextas-feiras, há quem chegue na unidade de saúde às 22h do dia anterior. Outros pacientes, em sua maioria idosos, relatam ter chegado ao local por volta das 3h.
A situação, que já foi acompanhada pela equipe da TV Gazeta na semana anterior, se repetiu nesta sexta (16), com uma fila que dava a volta no quarteirão.
O problema acontece porque a quantidade de senhas a serem distribuídas é limitada e, caso cheguem tarde, os pacientes correm o risco de não conseguir marcar a consulta.

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Na última semana, um representante da Prefeitura de Vila Velha informou que uma força-tarefa seria realizada na unidade de saúde, a fim de evitar os transtornos.
No entanto, apesar de o número de senhas ter aumentado de 84 para 170 de uma semana para a outra, as dificuldades enfrentadas pela população continuam.
Após conseguir as senhas, os pacientes ainda precisam esperar mais tempo para que as consultas sejam agendadas.
A Prefeitura de Vila Velha foi novamente acionada pela reportagem da TV Gazeta, mas, até a última atualização desta matéria, ainda não havia respondido aos questionamentos.

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