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Chuva no ES

Vídeo mostra vazamento em posto de saúde da Barra do Jucu, em Vila Velha

Apesar do buraco no teto, unidade de saúde continua funcionando. Uma equipe de engenharia da prefeitura de Vila Velha  já trabalha para tentar resolver o problema

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 16:41
Um vídeo gravado por leitores de A Gazeta, mostra a difícil situação enfrentada por funcionários e pacientes na Unidade de Saúde de Barra do Jucu, em Vila Velha, nesta quarta-feira (23). Com a forte chuva que atinge a Grande Vitória, muita água passou a entrar no imóvel por dois vazamentos no teto do local: um na recepção da unidade e outro em um dos consultórios.
Para tentar minimizar o problema, funcionários espalharam baldes, e até uma lixeira, para armazenar a água que cai do teto. Apesar dos vazamentos, a prefeitura de Vila Velha informou que o funcionamento da unida de saúde está mantido.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que a região da Barra do Jucu foi bastante atingida com alto volume de chuvas, "cerca de 100mm" e uma equipe de engenharia já trabalha para tentar resolver o problema.
"A unidade de saúde local apresentou problemas de vazamento no telhado e a equipe de engenharia e manutenção da secretaria de Obras está fazendo um levantamento da situação para sanar o problema o mais breve possível. A unidade permanece funcionando normalmente", diz a nota.

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