Vídeo mostra vazamento em posto de saúde da Barra do Jucu, em Vila Velha

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Para tentar minimizar o problema, funcionários espalharam baldes, e até uma lixeira, para armazenar a água que cai do teto. Apesar dos vazamentos, a prefeitura de Vila Velha informou que o funcionamento da unida de saúde está mantido.

"A unidade de saúde local apresentou problemas de vazamento no telhado e a equipe de engenharia e manutenção da secretaria de Obras está fazendo um levantamento da situação para sanar o problema o mais breve possível. A unidade permanece funcionando normalmente", diz a nota.