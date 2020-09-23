Vídeo mostra vazamento em posto de saúde da Barra do Jucu, em Vila Velha

Um vídeo gravado por leitores de A Gazeta, mostra a difícil situação enfrentada por funcionários e pacientes na Unidade de Saúde de Barra do Jucu, em Vila Velha, nesta quarta-feira (23). Com a forte chuva que atinge a Grande Vitória, muita água passou a entrar no imóvel por dois vazamentos no teto do local: um na recepção da unidade e outro em um dos consultórios.
Para tentar minimizar o problema, funcionários espalharam baldes, e até uma lixeira, para armazenar a água que cai do teto. Apesar dos vazamentos, a prefeitura de Vila Velha informou que o funcionamento da unida de saúde está mantido.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que a região da Barra do Jucu foi bastante atingida com alto volume de chuvas, "cerca de 100mm" e uma equipe de engenharia já trabalha para tentar resolver o problema.
"A unidade de saúde local apresentou problemas de vazamento no telhado e a equipe de engenharia e manutenção da secretaria de Obras está fazendo um levantamento da situação para sanar o problema o mais breve possível. A unidade permanece funcionando normalmente", diz a nota.