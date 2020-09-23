Carro capota em acidente na BR 101, na Serra

Capotamento na BR 101, nas proximidades do bairro Planalto Serrano Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta

Um veículo modelo Corsa capotou no km 258,4 da BR 101 , nas proximidades do bairro Planalto Serrano, no município da Serra , no início da tarde desta quarta-feira (23), por volta das 14h. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro bateu em um caminhão antes de capotar, no sentido Serra x Vitória. Uma ambulância esteve no local e duas pessoas foram socorridas, uma com ferimentos leves e a outra com ferimentos considerados de média intensidade. Ambas foram levadas ao Hospital São Lucas, em Vitória. Também atendeu a ocorrência um caminhão guincho da Eco101, concessionária responsável pela via.

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Segundo informações da Eco101, recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, estiveram no local. Houve interdição na faixa 01 sentido sul, mas a pista foi totalmente liberada às 16h15.

De acordo com apuração do fotojornalista Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, houve um longo engarrafamento na região, uma vez que o trânsito seguia apenas em uma faixa.

Motoristas precisaram ter muita atenção no trecho. Houve relatos de poças de água que poderiam levar à aquaplanagem, se o limite de velocidade não fosse respeitado.