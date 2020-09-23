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Carro capota em acidente na BR 101, na Serra

Motoristas devem ter muita atenção no trecho. Há relatos de poças de água que podem levar à aquaplanagem, se o limite de velocidade não for respeitado

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 14:57
Capotamento na BR 101, nas proximidades do bairro Planalto Serrano
Capotamento na BR 101, nas proximidades do bairro Planalto Serrano Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta
Um veículo modelo Corsa capotou no km 258,4 da BR 101, nas proximidades do bairro Planalto Serrano, no município da Serra, no início da tarde desta quarta-feira (23), por volta das 14h. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro bateu em um caminhão antes de capotar, no sentido Serra x Vitória. Uma ambulância esteve no local e duas pessoas foram socorridas, uma com ferimentos leves e a  outra com ferimentos considerados de média intensidade. Ambas foram levadas ao Hospital São Lucas, em Vitória. Também atendeu a ocorrência um caminhão guincho da Eco101, concessionária responsável pela via.
Segundo informações da Eco101, recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, estiveram no local. Houve interdição na faixa 01 sentido sul, mas a pista foi totalmente liberada às 16h15.
De acordo com apuração do fotojornalista Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, houve um longo engarrafamento na região, uma vez que o trânsito seguia apenas em uma faixa.
Motoristas precisaram ter muita atenção no trecho. Houve relatos de poças de água que poderiam levar à aquaplanagem, se o limite de velocidade não fosse respeitado.

Acidente na BR 101, na região de Planalto Serrano

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