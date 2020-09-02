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Superação

Morador de Ibatiba vence a Covid-19 aos 102 anos

Seu Raimundo Leonardo de Oliveira conta que também superou a gripe espanhola, pandemia que atingiu o mundo entre 1918 e 1920; na ocasião ele contraiu a doença aos 9 meses, junto com a mãe

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 21:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 21:13
A imagem mostra Raimundo em uma cadeira de rodas, cercado de enfermeiros e enfermeiras do hospital no qual esteve internado por conta da Covid-19
Aos 102 anos, Raimundo venceu a Covid-19 depois de ficar internado em Manhuaçu Crédito: Juliete Pereira de Oliveira
Um idoso de 102 anos recebeu alta do hospital Cesa Leite, em Manhuçu, após vencer a Covid-19 nesta segunda-feira (31). Raimundo Leonardo de Oliveira ficou internado por 10 dias na UTI e recebeu alta em meio a comemoração de enfermeiros e médicos que acompanharam a recuperação. A esposa dele, Nivercina, de 92 anos, com quem é casado há 75, havia sido infectada dias antes e também venceu a doença. 
Juliete Pereira, neta de Seu Mundico, como é conhecido, contou que a avó foi infectada dias antes do marido e também precisou ficar internada na UTI do Hospital Vila Velha. Eles moram em Ibatiba, no Sul do Estado, e assim que ela voltou para casa, Seu Raimundo começou a apresentar os primeiros sintomas da doença.
"Minha avó foi transferida pra Vila Velha e ficou lá internada por 11 dias. Ela chegou de volta na sexta-feira (14) e, no domingo (16), meu avô começou a passar mal. Pela idade já avançada, os filhos não quiseram levá-lo para Vitória, então conseguiram uma vaga para ele em Manhuaçu. Eles não precisaram ser entubados, ficaram no oxigênio devido à pressão e baixa oxigenação no sangue, mas minha avó teve pneumonia", disse.
Raimundo e Nivercina são casados há 75 anos e os dois venceram a Covid-19
Raimundo e Nivercina são casados há 75 anos e os dois venceram a Covid-19 Crédito: Juliete Pereira de Oliveira
Durante o período em que os dois estiveram internados, Juliete falou que a família toda estava muito apreensiva, devido à idade avançada de ambos; Raimundo tem 102 anos e Nivercina 92. A neta contou que, após o retorno, os dois ficaram muito felizes e que estão saudáveis.
"Ficamos muito tristes e apreensivos, pois não sabíamos como o organismo deles iria reagir, já que esse vírus é muito agressivo. Ele está muito feliz com essa volta pra casa. Nós da família achávamos que eles poderiam voltar muito debilitados, mas, pelo contrário, voltaram muito bem", comentou.

TAMBÉM VENCEU A GRIPE ESPANHOLA

O próprio Raimundo conta que também venceu a Gripe Espanhola, outra pandemia que atingiu praticamente todo o mundo entre 1918 e 1920, causou a morte de cerca de 35 mil brasileiros e mais de 50 milhões de pessoas ao redor do planeta.
Segundo Seu Mundico, ele foi infectado com apenas nove meses de idade. Ele conta que a mãe contraiu a doença e transmitiu para ele através da amamentação. A mãe foi curada e Raimundo também, apesar de não haver documentos que comprovem a infecção.

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