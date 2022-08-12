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Nova Almeida

Menina de 7 anos escorrega em balão de água, bate cabeça e morre na Serra

A mãe contou que a filha estava brincando com o irmão quando escorregou em um balão cheio de água e bateu a cabeça numa escada. Menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2022 às 07:49

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 07:49

Uma menina de sete anos morreu dentro de casa, em Nova Almeida, na Serra, nesta quinta-feira (11). Os pais contaram à polícia que a criança escorregou em um balão cheio de água e bateu a cabeça numa escada, conforme apurou a TV Gazeta.
Polícia Militar informou que policiais foram acionados por funcionários da Unidade Básica de Saúde de Serramar, região do Centro de Nova Almeida, pois uma menina, de sete anos havia ido a óbito após dar entrada na unidade. "Militares foram ao local e, segundo a mãe da criança, a filha teria caído de uma escada, fato que teria resultado na sua morte.
Os pais da menina foram encaminhados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram ouvidos e liberados para acompanharem o corpo da criança até o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória
A mãe da menina esteve no DML na noite desta quinta-feira para fazer a liberação do corpo da filha e contou à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que a criança estava brincando com o irmão quando escorregou em um balão cheio de água e bateu a cabeça numa escada.
A mulher disse que não presenciou a queda, mas chegou a conversar com a filha e levá-la a um pronto atendimento. Mais tarde, a equipe médica comunicou à família que a menina havia morrido. Ela não soube dizer a causa da morte da criança.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que, a princípio, o caso foi registrado como morte acidental e o procedimento foi encaminhado para a Divisão de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), "que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito. Os pais da criança foram conduzidos, na tarde desta quinta-feira (11), ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde prestaram depoimento e foram liberados", informou, por nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

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