Médico troca o jaleco pela batina para se tornar padre em Vitória

Ricardo deixou a carreira de médico e no próximo sábado (25) receberá a ordenação de padre Crédito: Divulgação/Arquidiocese de Vitória

A vida do médico Ricardo Passamani sempre foi dedicada ao tratamento das doenças nas pessoas, mas a partir do próximo sábado (25) ele promoverá outro tipo de cura, desta vez espiritual. Na data tão aguardada o profissional da área médica se tornará padre.

Desde pequeno, Ricardo tinha o sonho de seguir carreira na Medicina. Após conseguir passar no vestibular, ele se formou médico, porém sempre manteve a religiosidade, além da vocação que tinha para o sacerdócio. Há oito anos ele ingressou no Seminário Nossa Senhora da Penha, em Vitória, com o intuito de ser um propagador da palavra de Deus.

8 anos Ricardo está há quase uma década estudando para se tornar padre

"Costumo dizer que não foi uma mudança de rumo tão radical, porque apenas foi dar à Medicina um alcance um pouco maior, a Medicina da alma", conta com orgulho o seminarista, que decidiu deixar para trás a especialização em Infectologia para se dedicar aos estudos religiosos.

APOIO DA FAMÍLIA

A mudança não foi simples. Natural de Conceição da Barra, no Norte do Estado, Ricardo nasceu em uma família ligada à área médica. O pai, Paulo Passamani, exerce a profissão, e a mãe, Cristiane, é farmacêutica. A decisão causou um baque inicial, porém logo os familiares e pessoas próximas perceberam que Ricardo seguiria fazendo o bem.

"O sentimento que tenho é de gratidão a Deus por ter colocado meu filho nesse caminho", contou a mãe.

Ricardo recebeu o apoio dos pais Paulo e Cristiane para ingressar no sacerdócio Crédito: Arquivo pessoal

Bom filho, o seminarista explicou que o apoio da família foi fundamental para que seguisse firme no propósito de ingressar na Igreja Católica.

"Nunca desobedeci meu pai em minha vida. Ele me respondeu assim quando eu disse que iria para o seminário. 'Tenho certeza que se eu disser que não, você não vai. Mas não me sinto no direito de me opor nesse caso, porque se vem de Deus, é maior do que eu'", relatou o médico.

SINAIS

Desde muito novo Ricardo percebia que a relação dele com a religiosidade era diferente, ao ponto dele próprio escrever uma carta para Deus quando ainda era um adolescente.

"Na adolescência teve essa cartinha, na qual eu dizia várias coisas para Deus. No finalzinho dela escrevi que se ele quisesse que eu saísse pelo mundo para pregar o evangelho, era só me chamar. Considero isso um fato relevante para minha decisão", explicou.

Por anos trabalhando em um posto de saúde, o então médico Ricardo percebia que além da cura física, os pacientes necessitavam cuidar da alma. A partir do próximo sábado (25), o jaleco branco vai dar lugar à batina e os remédios serão trocados pela bíblia e palavras de conforto.

"Cuidar da alma, na minha maneira de pensar, é maior ainda do que cuidar do corpo, pois ela é imortal" Ricardo Passamani - Médico e padre

ORDENAÇÃO

Além de Ricardo, outros cinco sacerdotes receberão a ordenação no próximo sábado(25), são eles: Padre Alexandre Ferreira de Souza, Padre Rafael Martins Nascimento, Padre Rodrigo Chagas, Padre Tárcio Rosa Siqueira e Padre Zaelton da Costa Nascimento.

Além de Ricardo, a cerimônia do próximo sábado ordenará outros cinco padres Crédito: Divulgação/Arquidiocese de Vitória

A primeira missa de Ricardo ocorrerá já no próximo domingo (26), às 9 horas, no Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Penha, na Praia do Suá, em Vitória. Após a celebração, ele será Vigário Paroquial da Paróquia da Virgem Maria de Itacibá, em Cariacica.