Marataízes: mulher que não sabia que estava grávida dá à luz em casa

Cecília nasceu pesando 3 quilos e medindo 50 centímetros Crédito: Diego Cordeiro

A chegada de um bebê à família é sempre um momento especial, mas para uma funcionária pública de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, este dia foi ainda mais emocionante. Micaella Mignone, 29 anos, não sabia que estava grávida. Nesta segunda-feira (19), ela deu à luz a pequena Cecília. O parto foi feito pelo próprio marido. Mãe e bebê seguem bem, internadas em uma maternidade da região.

O marido de Micaella, Diego Cordeiro de Mello, 33 anos, conta que a esposa fazia tratamento por conta de uma hérnia, usava anticoncepcional injetável e não teve alterações físicas no corpo. No domingo (17), ele revela que a esposa começou a sentir fortes dores e buscou o Pronto Atendimento. Porém, foi medicada e liberada. Os sintomas persistiram no dia seguinte.

Ela chegou a pensar em ir a outro hospital, ter uma segunda opinião, mas nem deu tempo. Disse que estava sentindo dores de contração, como se fosse ter um bebê. Ela começou a coroar e comecei a ligar para familiares, amigos. Um primo ligou para o socorro, mas quando a ambulância chegou, o parto já havia acabado e levaram Micaella e a bebê para a maternidade, para cortar o cordão umbilical, conta Diego Cordeiro.

Segundo Diego, Cecília nasceu pesando 3 quilos e medindo 50 centímetros. Uma surpresa e um momento que Diego nunca imaginou sentir ao lado da esposa. Nunca sonhei que ia fazer um parto e ainda mais da minha filha. Só via partos em filmes. Depois que passou, caí de emoção. Uma linda história para contar quando ela crescer, relata.

"Até agora não consigo explicar bem a situação. Ela veio como uma esperança no meio dessa pandemia, com tantas coisas ruins acontecendo. Graças a Deus, deu tudo certo. Deus é muito bom" Diego Cordeiro de Mello - Marido da Micaella e pai da Cecília