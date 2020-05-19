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Milagre da vida

Marataízes: mulher que não sabia que estava grávida dá à luz em casa

Cecília nasceu em casa, com a ajuda do pai, Diego Cordeiro de Mello, 33 anos. A mãe, Micaella Mignone, 29 anos, não sabia da gravidez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 17:19

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 17:19

Cecília nasceu pesando 3 quilos e medindo 50 centímetros
Cecília nasceu pesando 3 quilos e medindo 50 centímetros Crédito: Diego Cordeiro
A chegada de um bebê à família é sempre um momento especial, mas para uma funcionária pública de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, este dia foi ainda mais emocionante. Micaella Mignone, 29 anos, não sabia que estava grávida. Nesta segunda-feira (19), ela deu à luz a pequena Cecília. O parto foi feito pelo próprio marido. Mãe e bebê seguem bem, internadas em uma maternidade da região.
O marido de Micaella, Diego Cordeiro de Mello, 33 anos, conta que a esposa fazia tratamento por conta de uma hérnia, usava anticoncepcional injetável e não teve alterações físicas no corpo. No domingo (17), ele revela que a esposa começou a sentir fortes dores e buscou o Pronto Atendimento. Porém, foi medicada e liberada. Os sintomas persistiram no dia seguinte.
Ela chegou a pensar em ir a outro hospital, ter uma segunda opinião, mas nem deu tempo. Disse que estava sentindo dores de contração, como se fosse ter um bebê. Ela começou a coroar e comecei a ligar para familiares, amigos. Um primo ligou para o socorro, mas quando a ambulância chegou, o parto já havia acabado e levaram Micaella e a bebê para a maternidade, para cortar o cordão umbilical, conta Diego Cordeiro.
Segundo Diego, Cecília nasceu pesando 3 quilos e medindo 50 centímetros. Uma surpresa e um momento que Diego nunca imaginou sentir ao lado da esposa. Nunca sonhei que ia fazer um parto e ainda mais da minha filha. Só via partos em filmes. Depois que passou, caí de emoção. Uma linda história para contar quando ela crescer, relata.
"Até agora não consigo explicar bem a situação. Ela veio como uma esperança no meio dessa pandemia, com tantas coisas ruins acontecendo. Graças a Deus, deu tudo certo. Deus é muito bom"
Diego Cordeiro de Mello - Marido da Micaella e pai da Cecília
Mãe e bebê seguem internadas, em observação no Hospital Menino Jesus, em Itapemirim. O casal tem outras duas meninas  de 11  e 7 anos. Diego conta que agora estão recebendo de amigos e familiares doações de roupinhas e acessórios para o enxoval da bebê.

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