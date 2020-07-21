Mar leva parte da areia de Camburi: Fenômeno natural, diz secretário

Parte do engordamento da Orla de Camburi foi levado pela maré em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Uma parte significativa do engordamento feito recentemente na praia de Camburi , em Vitória, já foi levada pelo mar. A diferença entre a faixa de areia deixada ao término da intervenção para o momento atual é visível, ao ponto de levantar questionamentos por parte da população.

TV Gazeta. Apesar do impacto visual no trecho próximo à Ilha do Socó, a Prefeitura de Vitória garante que esse processo já era esperado, como dito pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Ademir Barbosa Filho, em entrevista à

"Isso já é previsto. O que ocorre é um processo de estabilização do perfil praia. Após o engordamento da praia, ou seja, da finalização do processo de engordamento da areia, a maré cheia vai fazer a inundação desta área e o assentamento do material nesta parte próxima da rebentação. É natural e projetado desde o início da obra", salientou o representante da prefeitura da Capital capixaba.

Praia de Camburi após processo de engordamento da faixa de areia Crédito: Luciney Araújo

Por conta da intervenção da maré na área engordada, criou-se uma espécie de degrau entre o local onde batem as ondas com a parte anterior. Barbosa, contudo, explicou que a tendência é ocorrer uma uniformização da faixa litorânea como já ocorre em outros pontos da orla de Camburi

Mar leva parte do engordamento de areia da Orla de Camburi

"A própria natureza vai fazendo esse assentamento de maneira natural, por isso forma esse 'grande terraço' entre a parte que é inundada pela maré alta e a faixa de areia não inundada. Não há nenhum prejuízo à obra realizada. Já ocorreu em outros pontos e assim será neste.

CURVA DA JUREMA

Os frequentadores da orla de Camburi podem esperar um assentamento semelhante ao ocorrido na região da Curva da Jurema, onde a primeira etapa do processo de engordamento foi realizado.