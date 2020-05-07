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Mar avança e destrói parte do calçadão em Jacaraípe, na Serra

Imagens enviadas por moradores mostram a alta da maré no bairro; ondas invadiram a pista da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 20:12

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 20:12

Mar avança em Jacaraípe, destruindo parte do calçadão
Mar avança em Jacaraípe, destruindo parte do calçadão Crédito: Luiz Carlos Corrêa
Fotos e vídeos enviados por moradores de Jacaraípe, na Serra, mostram a alta da maré no bairro. Ondas invadem a pista da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e causam estragos, inclusive destruindo parte do calçadão.
De acordo com Luiz Carlos Corrêa, fotógrafo de 38 anos, que reside no bairro, a cena impressionou. "Fui dar uma volta e percebi o avanço do mar, subiu muito e atingiu o calçadão, e olha que só começou a ventar hoje. Vi gente trabalhando no local, orientando as pessoas lá na orla. Não sei se houve algum fenômeno no mar que explique isso, como um ciclone, já que a maré veio muito acima do normal. A prefeitura tinha que reformar o calçadão, não agora durante essa pandemia, mas tem que pelo menos sinalizar o local, já que muita gente não respeita o isolamento e vai caminhar", afirmou.
Procurada, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), foi informado que um evento extremo e atípico decorrente de uma frente fria no oceano provocou ventos e ondas fortes nas praias da Serra.
Em nota, o órgão afirmou ainda que há um estudo morfodinâmico realizado pela Semma que mostra que, no ponto citado da orla de Jacaraípe, a restauração da restinga será suficiente para auxiliar na contenção da erosão na ocorrência desse tipo de evento. "A expectativa é de que as obras de intervenção nas praias comecem neste semestre. O local foi sinalizado e a Secretaria de Obras vai realizar o conserto do calçadão paralelamente à restauração da restinga", informou.

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