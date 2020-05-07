Mar avança e destrói parte do calçadão em Jacaraípe, na Serra

De acordo com Luiz Carlos Corrêa, fotógrafo de 38 anos, que reside no bairro, a cena impressionou. "Fui dar uma volta e percebi o avanço do mar, subiu muito e atingiu o calçadão, e olha que só começou a ventar hoje. Vi gente trabalhando no local, orientando as pessoas lá na orla. Não sei se houve algum fenômeno no mar que explique isso, como um ciclone, já que a maré veio muito acima do normal. A prefeitura tinha que reformar o calçadão, não agora durante essa pandemia, mas tem que pelo menos sinalizar o local, já que muita gente não respeita o isolamento e vai caminhar", afirmou.