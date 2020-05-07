Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória deve ter recorde de frio no fim de semana, prevê Incaper

Depois do sol e do calor que marcaram os últimos dias na Grande Vitória, os capixabas foram surpreendidos por vento frio e chuva. Estas condições, que segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , devem se manter durante o final de semana, poderão levar a temperatura mínima aos 15 ou 16 °C, batendo o recorde de frio do ano no Estado, superando os 17,4 °C registrados no dia 28 de abril.

Também de acordo com Ramos, o que está acontecendo é a passagem de uma frente fria, com o aumento de nuvens. "Esta previsão foi feita desde o início da semana e se confirmou. A passagem dessa frente fria deve ocorrer até segunda (11) ou terça-feira (12). Porém, hoje (07) e amanhã (08) o tempo deve ficar mais fechado, com aumento das nuvens, e queda de temperaturas máximas em todo o Estado", afirmou.

No Norte do Espírito Santo, as temperaturas também devem cair. "O vento vai começar a virar para o quadrante sul, o que contribui com a sensação de mais frio. Tivemos também aceleração dos ventos no fim da manhã, em especial no litoral norte, que foi responsável por agitação marítima. Hoje (07) e amanhã (08) devemos ter chuva intermitente e de fraca intensidade e no fim de semana o sol pode abrir, mas com condições de chuva ainda presentes, em especial na faixa litorânea", continuou.

TEMPERATURAS MAIS BAIXAS

As temperaturas mais baixas, de acordo com a tendência observada pelo especialista do Incaper, devem ser registradas na região Serrana do Estado, podendo chegar aos 8 °C, além do Caparaó, que também deve ter temperaturas amenas. Apesar de baixa, a temperatura mínima de 8 °C não levaria a um recorde do ano na região Serrana, já que no dia 28 de abril foram registrados 6,5 °C em Aracê.