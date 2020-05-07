Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Frente fria

Grande Vitória deve ter recorde de frio no fim de semana, prevê Incaper

A temperatura mínima na Grande Vitória poderá atingir os 15 ou 16 °C, batendo o recorde do ano e superando a menor temperatura registrada em abril na região, que foi de 17,4 °C
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 17:27

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 17:27

Chuva e frio na Grande Vitória
Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Grande Vitória deve ter recorde de frio no fim de semana, prevê Incaper
Depois do sol e do calor que marcaram os últimos dias na Grande Vitória, os capixabas foram surpreendidos por vento frio e chuva. Estas condições, que segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), devem se manter durante o final de semana, poderão levar a temperatura mínima aos 15 ou 16 °C, batendo o recorde de frio do ano no Estado, superando os 17,4 °C registrados no dia 28 de abril.
Também de acordo com Ramos, o que está acontecendo é a passagem de uma frente fria, com o aumento de nuvens. "Esta previsão foi feita desde o início da semana e se confirmou. A passagem dessa frente fria deve ocorrer até segunda (11) ou terça-feira (12). Porém, hoje (07) e amanhã (08) o tempo deve ficar mais fechado, com aumento das nuvens, e queda de temperaturas máximas em todo o Estado", afirmou.
No Norte do Espírito Santo, as temperaturas também devem cair. "O vento vai começar a virar para o quadrante sul, o que contribui com a sensação de mais frio. Tivemos também aceleração dos ventos no fim da manhã, em especial no litoral norte, que foi responsável por agitação marítima. Hoje (07) e amanhã (08) devemos ter chuva intermitente e de fraca intensidade e no fim de semana o sol pode abrir, mas com condições de chuva ainda presentes, em especial na faixa litorânea", continuou.

TEMPERATURAS MAIS BAIXAS

As temperaturas mais baixas, de acordo com a tendência observada pelo especialista do Incaper, devem ser registradas na região Serrana do Estado, podendo chegar aos 8 °C, além do Caparaó, que também deve ter temperaturas amenas. Apesar de baixa, a temperatura mínima de 8 °C não levaria a um recorde do ano na região Serrana, já que no dia 28 de abril foram registrados 6,5 °C em Aracê.
Na região da divisa com o Estado de Minas Gerais, a previsão é de que não haja chuva. Para as outras áreas, há expectativa de chuvas fracas ao longo de todo o final de semana.

Veja Também

Frente fria muda o tempo e vento assusta moradores na Grande Vitória

Para aumentar isolamento, prefeito de Vitória reduzirá iluminação pública

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados