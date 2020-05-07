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Até 61km/h

Frente fria muda o tempo e vento assusta moradores na Grande Vitória

Passando pelo oceano, a frente fria provoca ventos fortes e diminuição da temperatura em todo o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 11:32

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:32

Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória
Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo GZ
A passagem de uma frente fria no oceano provoca uma grande ventania na faixa litorânea do Espírito Santo nesta quinta-feira (7). As rajadas fortes assustaram muitos capixabas logo pela manhã. De acordo com um aviso emitido pela Marinha do Brasil, a velocidade dos ventos pode chegar até 61 km/h.  Segundo o Incaper, o vento deve soprar, durante todo o dia, com até moderada intensidade no litoral e, em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.
Nas redes sociais, moradores da Região Metropolitana comentaram bastante sobre a ventania pela manhã. No Twitter, muitos internautas fizeram postagens se espantando com a força do vento. 

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Segundo o comunicado emitido pela Marinha nesta quarta (6), a passagem de uma frente fria sobre a área marítima das regiões Sul e Sudeste do Brasil provocaria ventos em vários pontos do litoral brasileiro nesta quinta (7). Entre eles, a faixa entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o Sul da Bahia, contemplando então todo o litoral capixaba. Até a manhã desta quinta-feira (7), eram previstos ventos de até 61 km/h. 

TEMPO DEVE MUDAR

De acordo com o departamento de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), essa frente fria também deve fazer a nebulosidade aumentar e as temperaturas começam a diminuir em todo o Estado nesta quinta (7) e nesta sexta (8).  Ainda segundo o Instituto, o vento deve soprar com até moderada intensidade em todo litoral e, em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade, além do registro de algumas pancadas de chuvas isoladas durante o dia. 
Para esta quinta-feira (7), na Grande Vitória, a temperatura mínima prevista é de 20ºC e a máxima não deve passar dos 26ºC. No Sul, mínima prevista de 16ºC e máxima de 26ºC. Na Região Serrana deve ser registrada a temperatura mais fria nesta quinta (7), com mínima de 11ºC e máxima de 27ºC. Já no Norte, a mínima deve ser de 19º e a máxima de 33ºC. 

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