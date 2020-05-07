Frente fria muda o tempo e vento assusta moradores na Grande Vitória

Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo GZ

A passagem de uma frente fria no oceano provoca uma grande ventania na faixa litorânea do Espírito Santo nesta quinta-feira (7). As rajadas fortes assustaram muitos capixabas logo pela manhã. De acordo com um aviso emitido pela Marinha do Brasil , a velocidade dos ventos pode chegar até 61 km/h. Segundo o Incaper , o vento deve soprar, durante todo o dia, com até moderada intensidade no litoral e, em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.

Nas redes sociais, moradores da Região Metropolitana comentaram bastante sobre a ventania pela manhã. No Twitter, muitos internautas fizeram postagens se espantando com a força do vento.

Q vento todo é esse meu Jesus — Liz (@lizanascimento2) May 7, 2020

Acordei com o barulho do vento kkk — Pereira? (@rodrogaspv) May 7, 2020

O vento só tá faltando carregar um — ? (@marioladoce) May 7, 2020

Segundo o comunicado emitido pela Marinha nesta quarta (6), a passagem de uma frente fria sobre a área marítima das regiões Sul e Sudeste do Brasil provocaria ventos em vários pontos do litoral brasileiro nesta quinta (7). Entre eles, a faixa entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o Sul da Bahia, contemplando então todo o litoral capixaba. Até a manhã desta quinta-feira (7), eram previstos ventos de até 61 km/h.

TEMPO DEVE MUDAR

De acordo com o departamento de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), essa frente fria também deve fazer a nebulosidade aumentar e as temperaturas começam a diminuir em todo o Estado nesta quinta (7) e nesta sexta (8). Ainda segundo o Instituto, o vento deve soprar com até moderada intensidade em todo litoral e, em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade, além do registro de algumas pancadas de chuvas isoladas durante o dia.